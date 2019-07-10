К зиме в Липецкой области разобьют новый парк

Зона отдыха должна появиться в селе Кривец.

Администрация села Кривец (Добровский район) объявила тендер на строительство парка. Создание новой зоны отдыха оценили в 1 694 928 рублей.



Парк планируют построить на улице Новая. Сперва на участке вырубят старые деревья, а потом займутся парковым покрытием. Пешеходные дорожки выложат из серой плитки, прогулочные зоны прочертят по зоне отдыха бордюрами. В парке установят семь удобных скамеек со спинками и поручнями, а также семь металлических урн. В плане работ — и озеленение. В новом парке высадят ели, рябину, сосны, туи, можжевельник, катальпу, жасмин, сирень, спирею. Парк украсит живая изгородь из вьющихся растений.



Подрядчик должен уложиться к 1 ноября. Работы оплатят из региональной казны и сельского бюджета. Гарантия на парк составит 36 месяцев.