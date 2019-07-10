Происшествия

47 минут назад

Менеджер банка обокрал вкладчиков через мобильное приложение

5 902
#банк #кража #мобильное приложение
Менеджер банка обокрал вкладчиков через мобильное приложение

Мужчина регистрировал карты клиентов на свой телефонный номер.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор обвиняемому в кражах мужчине. Раньше он работал менеджером банка; используя современные технологии, сотрудник организации крал деньги вкладчиков.

Липчанин работал менеджером в отделении банка на улице Стаханова. В августе прошлого года он, используя служебное положение и данные вкладчиков, украл со счетов трех клиентов деньги. Менеджер выпускал на имя вкладчиков банковские карты и «привязывал» к ним свой номер телефона. Используя мобильное приложение банка, злоумышленник выводил деньги со счетов. За три кражи ему удалось похитить почти 17 000 рублей. Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Сотрудник банка согласился с предъявленным обвинением и вернул все украденные деньги вкладчикам.

Суд признал менеджера виновным в кражах и наказал его годом условного срока с 1,5 годами испытательного.
5 902
#банк #кража #мобильное приложение

Комментарии (5)

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Своруй или голодай

8 минут назад
Как говорил Сказочный,
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Обворуй сам или обворуют тебя

8 минут назад
Как говорил Сказочный,
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)))

9 минут назад
Как говорил Сказочный,
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Элен

12 минут назад
Парень не промах. Отличная схема! Умная голова! Вон учитель- сплетник клепал поклепы в соцсетях на своих учеников- в группе одноклассников Мы из Добринки
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Как говорил Сказочный

25 минут назад
Если кража неизбежна, воровать нужно первым.
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