Волонтеров просят помочь в праздновании Дня города

Организаторам нужны помощники и руководители.

Администрация Липецка через сайт добровольцыроссии.рф объявила о поиске волонтеров для помощи в проведении праздновании Дня города. Отделу по работе с молодежью нужны 22 совершеннолетних добровольца - 20 организаторов и 2 тим-лидера.



14 волонтеров уже набраны. Пока не закрыта ни одна «вакансия» тим-лидера. Соискатели на эту работу должны быть коммуникабельны, в их обязанности включены организация групп волонтеров, распределение добровольцев по функциональным направлениям и контроль исполнения задачи. Задачи остальных 20 волонтеров - помощь в проведении концертной программы, работе локаций, развертывании полотнища флага Липецка.



Волонтерам предлагают работать на площади Петра Великого 20 июля, с 18 до 23 часов. Обучение добровольцев запланировано на 18 июля. Распределение задач будет проходить в ГДМ «Октябрь».