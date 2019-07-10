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Волонтеров просят помочь в праздновании Дня города

13 758
#волонтер #День города
Волонтеров просят помочь в праздновании Дня города

Организаторам нужны помощники и руководители.

Администрация Липецка через сайт добровольцыроссии.рф объявила о поиске волонтеров для помощи в проведении праздновании Дня города. Отделу по работе с молодежью нужны 22 совершеннолетних добровольца - 20 организаторов и 2 тим-лидера.

14 волонтеров уже набраны. Пока не закрыта ни одна «вакансия» тим-лидера. Соискатели на эту работу должны быть коммуникабельны, в их обязанности включены организация групп волонтеров, распределение добровольцев по функциональным направлениям и контроль исполнения задачи. Задачи остальных 20 волонтеров - помощь в проведении концертной программы, работе локаций, развертывании полотнища флага Липецка.

Волонтерам предлагают работать на площади Петра Великого 20 июля, с 18 до 23 часов. Обучение добровольцев запланировано на 18 июля. Распределение задач будет проходить в ГДМ «Октябрь».
13 758
#волонтер #День города

Комментарии (13)

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Злой

4 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ, всё уже СПИ)I(ЖЕННО... Дожили, блин... Шкваркина теперь весь день города будет летать над Липецком на вертолете и сбрасывать фантики от конфет, упаковки от контрацептивов, в изобилии привезенные из Сирии и целлофановые пакеты "Пятёрки" и "Магнита"... Праздничная атмосфера липчанам гарантирована! А волонтеры требуются на уборку cpaча... У мера-же денех нету! :-))
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ттт

7 минут назад
забесплатно!!!!???
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Липецк

11 минут назад
Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами… Зайдите на недельке…
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Заваркина

35 минут назад
Я за каким-то махнула с Сирию. Вообще не понимаю, какая связь у мэра Липецка и Сирии, но махнула на всякий случай. В пятый отпуск за третий месяц работы. Теперь придется еще больше плитки переложить - на день города денюжек нет совсем.
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НЕ ПАТРИОТ

38 минут назад
... У города нет денег на празднование своего дня... Дожили...
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Липецк

42 минуты назад
Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки!
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Animal planet

49 минут назад
Там где деньги уже распиз@ены,там всегда есть нужда в волонтерах )))
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Это фиаско

52 минуты назад
отправьте Бухтинову на пенсию, ни чего ни когда не может сделать по путю. ни одного своего мероприятия нет, вечные отчеты с других мероприятий и других людей.
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А что едерастам

54 минуты назад
уже никто не хочет помогать ? Ну так депутатов горсовета привлеките. Хоть какой то тлк будет. Там как раз 25 уродов за Тупорылкину голосовало, даже 3 тела запасных будет.
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Бюджетник

56 минут назад
Бесплатная раб сила
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