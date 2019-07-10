Общество
14 минут назад
Автохама вычислили и оштрафовали
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Нарушитель должен заплатить 1 000 рублей.
В УМВД России по Липецку была организована и проведена проверка по факту размещения в Сети видео с троекратным нарушением правил дорожного движения. 25 июня водитель черного седана при движении по улице Интернациональная трижды проигнорировал запрещающий сигнал светофора.
Полицейские установили водителя черного «Шевроле». В отношении автомобилиста было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Водителя наказали штрафом в 1 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
Липецкая полиция благодарит автора видео за внимание к проблеме безопасности дорожного движения.
Полицейские установили водителя черного «Шевроле». В отношении автомобилиста было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Водителя наказали штрафом в 1 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
Липецкая полиция благодарит автора видео за внимание к проблеме безопасности дорожного движения.
348