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Липецкая вечЁрка: автохамство, пропавший иностранец и бездействие чиновников

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: автохамство, пропавший иностранец и бездействие чиновников

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 9 июля.

Более сотни комментариев читатели оставили под новостью про автохамство. На улице Семашко автомобиль "Тойота Марк" перекрыл дорогу. Для того, чтоб объехать этот автомобиль, необходимо было выезжать на полосу встречного движения на пешеходном переходе. За замечания женщина-водитель не реагировала.

В продолжение темы – проверка реакции липецких водителей. Сегодня по городским улицам карета «Скорой помощи» ездила со включенными проблесковыми маячками и сиренами, а позади нее – четыре экипажа ГИБДД. Так в Липецке проверяли то, уступают ли водители дорогу спецтранспорту. Оказывается, уступать дорогу спешащей бригаде медиков считают нужным далеко не все. Итог проверки – восемь протоколов о нарушении правил движения.

Также липчанам было интересно узнать, почему вице-спикер городского Совета назвал совещание во ЛГЭКе тайной вечерей. Парламентарии возмутились бездействием департамента ЖКХ мэрии в вопросе с выборами нового гендиректора городской энергетической компании. Выборы нового руководителя АО «ЛГЭК» после ухода в отставку предыдущего гендиректора компании Владимира Башкарева были инициированы вчера акционерами общества, тремя МУПами - «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть» и «Липецкводоканал», - которым на круг принадлежит 90,5% акций. В итоге гендиректором ЛГЭКа стал москвич Константин Драчук.

Кроме того, стало известно, что в Липецке пропал 20-летний рабочий из Казахстана. Парень в субботу ушел в ночной клуб, и до сих пор не дает о себе знать. Тревогу забили его коллеги.
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#обзор #события #вечёрка

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