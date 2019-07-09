В России

8 минут назад

Российский бизнес предложил меры для развития внутреннего туризма

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#туризм

Российский бизнес предложил Минэкономразвития компенсировать инвесторам, строящим туристические объекты, затраты на ЖКХ-инфраструктуру, субсидировать энергозатраты на подогрев бассейнов, обнулить ряд налогов и помочь с рекламой за рубежом. Соответствующие предложения содержатся в письме «Опоры России», направленном в ведомство. 

Как пишут «Известия», выдвинутые инициативы вобрали в себя лучшие практики ведущих туристических центров — Турции, Европы, ОАЭ, которым удалось за 15 лет выстроить конкурентную политику. 

В «Опоре России» отметили, что для развития внутреннего туризма бизнесу среди прочего должны компенсировать затраты и освободить от НДС материалы и товары, которые необходимы для возведения туристических объектов. 

Например, нулевая ставка фискального сбора на землю применяется для инвесторов в Турции и позволяет создать конкурентоспособный отель с обширной территорией. 

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, МЭР в настоящее время готовит Стратегию развития туризма до 2035 года. Он отметил, что предполагается выработать меры по налоговому стимулированию, льготному финансированию и упрощению визового режима. Источник «Известий», близкий к ведомству, рассказал, что часть предложений бизнеса может войти в этот документ. 

Однако эксперты полагают, что, несмотря на меры поддержки инвесторов, внутренний туризм в России не начнет развиваться, если платежеспособность населения не будет расти. 

16
#туризм

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