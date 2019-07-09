В России

11 минут назад

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

33
#мошенничество

Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности. Это следует из доклада Центробанка, представленного на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.


В топ-3 самых больших рисков оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств стали низкая киберграмотность (29%) и неосторожность пользователей, потеря гаджета (27%) и кража (11%).

Согласно оценке, которую для «Известий» сделали в компании Zecurion, доля несанкционированных списаний с карт россиян при помощи психологических приемов может доходить до 60%. А по данным антифрод-подразделения Group-IB, более 80% хищений денежных средств производится с использованием методов социальной инженерии.

Причем в России последние способы получили куда большее распространение, чем в других странах, и эта проблема нарастает с взрывной скоростью.

Схема примерно одинаковая: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, которые предлагают услуги, или представителями службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность. Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.

По мнению экспертов, пока в России не будут полноценно развиваться программы по киберграмотности, положение будет ухудшаться. 


33
#мошенничество

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