Погода в Липецке

20 минут назад

Тепло возвращаться не спешит — в Липецкой области до +22

113
#дожди
Тепло возвращаться не спешит — в Липецкой области до +22

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать малоподвижный антициклон — сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем также небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек., при грозах возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.

День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.

113
#дожди

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