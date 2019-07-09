20 минут назад
Тепло возвращаться не спешит — в Липецкой области до +22
В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать малоподвижный антициклон — сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.
День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.