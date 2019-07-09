Все пляжи Липецка по прежнему не соответствуют санитарным нормам

Областное управление Роспотребнадзора еще раз обратило на это внимание главы города Евгении Уваркиной.

Сегодня в Липецком городском Совете должно было состояться заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии, на котором депутаты должны были узнать от представителей Роспотребнадзора о том, почему городские пляжи не соответствуют санитарным нормам. Но заседания не состоялось из-за того, что большинство членов этой комиссии просто не пришли в горсовет. И из-за отсутствия кворума ничего не случилось.



Кстати, вот список депутатов, которые входят в комиссию по социальным вопросам, здравоохранению и экологии: Вера Дронова, Игорь Марчуков, Василий Литовкин, Ольга Прокопенко, Галина Провоторова, Евдокия Бычкова, Андрей Фролов, Людмила Яськова, Евгения Донских.



Самым важным вопросом на этой комиссии должен был быть вопрос о неготовности к купальному сезону четырех городских пляжей: от Сокола до ЛТЗ. Еще весной санитарные медики выдали тогда и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной предписание в срок до 1 июня провести ряд мероприятий по подготовке к купальном сезону и не допускать функционирования пляжей Липецка без положительных санитарно-эпидемиологических заключений управления Роспотребнадзора по Липецкой области, но вот уже середина лета, а все места отдыха у реки Воронеж в городской черте не соответствуют санитарным нормам по причине обилия в воде болезнетворных микроорганизмов и бактерий, попадающих в нее из канализационных стоков частного сектора.



Впрочем, в связи с установившейся в регионе холодной погодой в реке скупаются лишь смельчаки. Очевидно, понимая неактуальность сообщений о закрытости для купания пляжей города депутаты и решили прогулять комиссию.