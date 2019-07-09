Общество

35 минут назад

Все пляжи Липецка по прежнему не соответствуют санитарным нормам

2 369
#пляжи #отдых у воды
Все пляжи Липецка по прежнему не соответствуют санитарным нормам

Областное управление Роспотребнадзора еще раз обратило на это внимание главы города Евгении Уваркиной.

Сегодня в Липецком городском Совете должно было состояться заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии, на котором депутаты должны были узнать от представителей Роспотребнадзора о том, почему городские пляжи не соответствуют санитарным нормам. Но заседания не состоялось из-за того, что большинство членов этой комиссии просто не пришли в горсовет. И из-за отсутствия кворума ничего не случилось.

Кстати, вот список депутатов, которые входят в комиссию по социальным вопросам, здравоохранению и экологии: Вера Дронова, Игорь Марчуков, Василий Литовкин, Ольга Прокопенко, Галина Провоторова, Евдокия Бычкова, Андрей Фролов, Людмила Яськова, Евгения Донских.

Самым важным вопросом на этой комиссии должен был быть вопрос о неготовности к купальному сезону четырех городских пляжей: от Сокола до ЛТЗ. Еще весной санитарные медики выдали тогда и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной предписание в срок до 1 июня провести ряд мероприятий по подготовке к купальном сезону и не допускать функционирования пляжей Липецка без положительных санитарно-эпидемиологических заключений управления Роспотребнадзора по Липецкой области, но вот уже середина лета, а все места отдыха у реки Воронеж в городской черте не соответствуют санитарным нормам по причине обилия в воде болезнетворных микроорганизмов и бактерий, попадающих в нее из канализационных стоков частного сектора.

Впрочем, в связи с установившейся в регионе холодной погодой в реке скупаются лишь смельчаки. Очевидно, понимая неактуальность сообщений о закрытости для купания пляжей города депутаты и решили прогулять комиссию.
2 369
#пляжи #отдых у воды

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анна Ванна

6 минут назад
аХтАр, в данном случае "по-прежнему" пишется через дефис!
ответить

Так то

21 минуту назад
Этим едерастам ,вместе с заваркиной по куй на все проблемы людей,гнать надо пуделя осенью за бездарные назначения.
ответить

Еще в рубрике

1
14 лет заключения получил виновник гибели малолетнего ребенка

9 минут назад

Общество
Умер бывший руководитель ГАИ и инициатор создания комплекса ГИБДД на Неделина Юрий Казаков
#Юрий Казаков
Умер бывший руководитель ГАИ и инициатор создания комплекса ГИБДД на Неделина Юрий Казаков

сегодня, 14:20

Общество
Федор Жигаров: «В ЛГЭКе состоялась «тайная вечеря»
#ЛГЭК #горсовет
37
Федор Жигаров: «В ЛГЭКе состоялась «тайная вечеря»

сегодня, 13:05

Общество
Тело пропавшего без вести липецкого красноармейца нашли под останками лошадей
#пропавшие без вести #Великая Отечественная война #поисковики
3
Тело пропавшего без вести липецкого красноармейца нашли под останками лошадей

сегодня, 12:56

Общество
Для граффити на площади Победы привезли «ГАЗель» краски
#граффити #Соколы России #День города
20
Для граффити на площади Победы привезли «ГАЗель» краски

сегодня, 12:38

Общество
Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
#Игорь Артамонов
1
Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирии

сегодня, 12:23

Общество