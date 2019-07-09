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сегодня, 14:20

Умер бывший руководитель ГАИ и инициатор создания комплекса ГИБДД на Неделина Юрий Казаков

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#Юрий Казаков
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Умер бывший руководитель ГАИ и инициатор создания комплекса ГИБДД на Неделина Юрий Казаков

8 июля на 73-ем году жизни скончался ветеран органов внутренних дел, бывший руководитель липецкой Госавтоинспекции Юрий Михайлович Казаков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, Юрий Казаков поступил на службу в Госавтоинспекцию в 1970 году. До 1977-го исполнял обязанности инженера по организации дорожного движения. С 1977 по 1982-ой годы Юрий Казаков – начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Липецкой области.

Затем Юрий Казаков занимал пост заместителя начальника ГАИ и начальника отдела по организации дорожного движения, служил заместителем начальника Управления исполнения наказаний. В 1993 году исполнял обязанности заместителя начальника областного Управления внутренних дел, возглавлял управление вневедомственной охраны.

В 1995 году Юрий Михайлович Казаков вернулся в Госавтоинспекцию на должность начальника управления ГАИ. Под его руководством продолжилось развитие подразделений областной Госавтоинспекции. Значительно вырос численный состав службы, окрепла  ее материально-техническая база. Велось сооружение нового комплекса зданий ГИБДД. 

Юрий Казаков внес значительный личный вклад не только в техническое  перевооружение липецкой Госавтоинспекции, внедрение передового отечественного и зарубежного опыта, но также и в улучшение показателей оперативно-служебной деятельности подразделения в целом. Начав служебный путь со звания лейтенанта милиции, Юрий Казаков завершил его в звании полковника милиции, в общей сложности отдав  службе в органах внутренних дел свыше 28 лучших лет своей жизни.
2109
#Юрий Казаков
4

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