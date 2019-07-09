Умер бывший руководитель ГАИ и инициатор создания комплекса ГИБДД на Неделина Юрий Казаков

8 июля на 73-ем году жизни скончался ветеран органов внутренних дел, бывший руководитель липецкой Госавтоинспекции Юрий Михайлович Казаков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, Юрий Казаков поступил на службу в Госавтоинспекцию в 1970 году. До 1977-го исполнял обязанности инженера по организации дорожного движения. С 1977 по 1982-ой годы Юрий Казаков – начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Липецкой области.



Затем Юрий Казаков занимал пост заместителя начальника ГАИ и начальника отдела по организации дорожного движения, служил заместителем начальника Управления исполнения наказаний. В 1993 году исполнял обязанности заместителя начальника областного Управления внутренних дел, возглавлял управление вневедомственной охраны.



В 1995 году Юрий Михайлович Казаков вернулся в Госавтоинспекцию на должность начальника управления ГАИ. Под его руководством продолжилось развитие подразделений областной Госавтоинспекции. Значительно вырос численный состав службы, окрепла ее материально-техническая база. Велось сооружение нового комплекса зданий ГИБДД.



Юрий Казаков внес значительный личный вклад не только в техническое перевооружение липецкой Госавтоинспекции, внедрение передового отечественного и зарубежного опыта, но также и в улучшение показателей оперативно-служебной деятельности подразделения в целом. Начав служебный путь со звания лейтенанта милиции, Юрий Казаков завершил его в звании полковника милиции, в общей сложности отдав службе в органах внутренних дел свыше 28 лучших лет своей жизни.

