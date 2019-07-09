Общество

сегодня, 13:05

Федор Жигаров: «В ЛГЭКе состоялась «тайная вечеря»

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#ЛГЭК #горсовет
Федор Жигаров: «В ЛГЭКе состоялась «тайная вечеря»

Депутаты горсовета возмутились бездействием департамента ЖКХ мэрии выборами нового гендиректора городской энергетической компании.

Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию после того, как депутаты рассмотрели отчет Счетной палаты о проверке МУП «ЛиСА» депутаты обрушились на председателя департамента ЖКХ мэрии Юлию Кабанцову с критикой ведомства за прошедшие вчера заочные выборы гендиректора АО «ЛГЭК.

Полемику начал первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров. Он поинтересовался у чиновницы, является ли АО «ЛГЭК» управляемой для департамента ЖКХ структурой? А после Юлию Кабанцову раскритиковал председатель горсовета.

- Я к вам как к специалисту отношусь хорошо. Даже трепетно. Но не надо общих фраз. Мы говорим о выборе гендиректора АО «ЛГЭК». И департамент устранился от этого процесса. Это значит, что вы не контролируете работу ЛГЭКа! Не допускайте ошибок, которые были у ваших предшественников, - обратился к чиновнице спикер горсовета.

Тут нужно уметь читать между строк. Выборы нового руководителя АО «ЛГЭК» после ухода в отставку предыдущего гендиректора компании Владимира Башкарева, которого из Воронежа в Липецк привел как своего тербунского земляка экс-мэр Сергей Иванов, были инициированы вчера акционерами общества, тремя МУПами - «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть» и «Липецкводоканал», - которым на круг принадлежит 90,5% акций. В итоге гендиректором ЛГЭКа стал москвич Константин Драчук. И всем понятно, что абсолютно зависимые от мэрии руководители этих МУПов (двое из которых - пенсионеры) не могли без санкции свыше инициировать созыв пусть и заочного, но все же общего собрания акционеров АО. Но дело в том, что в соответствии с 36-й статьей Устава города, замену гендиректора и согласование кандидатур представителей в органы управления общества и ревизионную комиссию необходимо согласовывать с горсоветом. Этого сделано не было. Поэтому сегодня на Юлию Кабанцову и посыпались все шишки - ее департамент является куратором городской энергетики.

- Есть нормативные акты. Мы говорим, что выбор Совета директоров и руководящих органов АО «ЛГЭК» должны были быть согласованы с депутатами, но этого не было сделано. Я читаю СМИ и вижу, что пишут: там состоялась «тайная вечеря». Ваш департамент является учредителем МУПов. Они что, вам не подчиняются? - задался вопросом Федор Жигаров.

По словам Игоря Тинькова, акции МУПов должны вернуться в департамент ЖКХ городской администрации. На основании чего, мол, МУПы распоряжаются акциями, принадлежащими администрации города? Как ведется работа с имуществом города? 

Еще одна ремарка. В прошлом году мэрия отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. И депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры остаточной стоимостью в 1 млрд рублей (оценочная стоимость подстанций, котельных, сетей превышает 1,3 млрд рублей). При увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. При Башкареве, кстати, в ЛГЭКе были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. Если это случится, уставной капитал АО «ЛГЭК, составляющий сейчас 1,2 млрд рублей, увеличится еще на 500 млн рублей, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал, который можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации.

На это обстоятельство намекнула и.о. главы Счетной палаты Липецка Ирина Живутская:

- Когда ЛГЭКу было нужно, компания обращалась в горсовет, чтобы по муниципальной гарантии получить средства на выплату кредитов. Когда передавали имущество МУПов в основной капитал ОА «ЛГЭК», не предусмотрели оставить акции за муниципалитетом. Их закрепили за МУПами. С этим надо разобраться с правовой точки зрения.
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#ЛГЭК #горсовет

Комментарии (18)

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Неравнодушный

3 минуты назад
Если не успели прочесть предыдущее,((удалили),мата небыло,хаял ВРИО ,что читается ври и обана,получилось.И мэр Уваркина,цетирую,"пришла на работу в рваных джинсиках и рюкзачком за спиной". Это для тех, кто не видел,незнает, и сказки купленых из рюкзачка папы,журналистов,верит.
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Распускать горсовет надо

5 минут назад
И менять их!
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Нас уже туда привели

8 минут назад
К слову, в том числе и эти продажные депутаты)))
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К слову

9 минут назад
Да, да нас ведут в Урюпинск. Его приводила в пример Уваркина.
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Прохожий

16 минут назад
Вчера прогнулись под выборы навязанного сверху мэра, сегодня прогнули под выборы директора ЛГЭКа, завтра прикажут и уберут и Жигарова и Тинькова. Такова логика жизни. Конечно весь депутатский корпус возмущён таким бесцеремонным поведением команды Артамонова. Но правда жизни состоит в том что все эти кулуарные разборки местных нуворишей ни на йоту не сделают жизнь липчан лучше да ихуже тоже ибо хуже уже некуда- впереди Урюпинск!!!
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А кто то кукарекает)))

31 минуту назад
Вот вернется из Сирии, тербунская петушатина?)
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Вот вернется из Сирии

32 минуты назад
Пусть еще вернется, там мужики крутые быстро петушка ввернут))))
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СТОП

34 минуты назад
Хороший ход - мы пока далеко
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Но не всегда ж

35 минут назад
Лошары!, депутатам обманывать народ. Когда то и их-надо поиметь. Не всегда коту творог-когда-нибудь и мордой об порог)))
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Счас * артамошка

37 минут назад
Мама Стифлера, и тому у кого нос картошкой. шнобиль скрутит)))
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