Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирии

На территории базы Игорь Артамонов встретился с летчиками Липецкого авиацентра.

Врио главы администрации Липецкой области посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Вместе с Игорем Артамоновым в Сирию приехали глава города Липецка Евгения Уваркина и депутат Госдумы РФ, Герой России Владимир Богодухов. Игорь Артамонов встретился с начальником Липецкого авиацентра, заместителем командующего группировкой войск (сил) по ВКС генерал-лейтенантом Юрием Сушковым.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, на территории базы, где регулярно несут службу военнослужащие Липецкого авиацентра, выполняющие задачи по установлению мира на территории Сирии, Игорь Артамонов и делегация липчан приняли участие в открытии стелы самолёту Миг-21, который стоял на вооружении 20 стран мира. Стела была установлена на авиабазе как символ славы русского оружия.



После открытия памятника делегация Липецкой области возложила цветы к мемориалу, установленному в память о военнослужащих группировки войск (сил) ВС РФ, погибших при выполнении боевых задач в САР. Игорь Артамонов вместе с Юрием Сушковым и Евгенией Уваркиной посадили дерево в расположенном рядом парке и посетили часовню, построенную военнослужащими.



Для военнослужащих авиабазы липецкая делегация привезла подарки. Это необходимые в быту вещи и техника. Их вручили на концерте для личного состава. Игорь Артамонов рассказал, какие изменения ждут военнослужащих, которые скоро вернутся домой в Липецк. Территорию Военного городка, где проживают липецкие лётчики, ждут большие перемены. Ремонтируют дороги и стадион, оказывается помощь в строительстве храма и благоустройстве. В своём выступлении врио главы региона ещё раз выразил слова благодарности солдатам и офицерам авиабазы.



«Мы потрясены всем увиденным. Как вы несёте службу, какие задачи решаете. Видя это, испытываешь гордость за державу, за вас, за нашу армию, за наших лётчиков, за тех, кто обеспечивает задачи лётчиков, помогает и охраняет», - сказал Игорь Артамонов.



После торжественной части артисты областной филармонии, Областного центра культуры, народного творчества и кино и Грязинского ЦКР дали полуторачасовой концерт для личного состава авиабазы. В завершение концерта Юрий Сушков вручил артистам благодарственные грамоты от командования группировкой войск ВС РФ в САР.





