В Липецкой области протяженность дорог, соответствующих нормативу, вырастет в 1,7 раза

Более 216 километров региональных и межмуниципальных дорог запланировано отремонтировать в Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нынешнем году.

В Лебедяни приступили к строительству нового моста через реку Дон.

Новый мостовой переход через реку Сосна создается «с нуля

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Протяженность региональных дорог, соответствующих нормативу, увеличится с нынешних 28% до 31%. К концу 2024 года этот показатель составит 47%. Также построят и реконструируют почти 0,5 км мостовых сооружений, сделают 16 км наружного освещения.5 июля в Липецкой области состоялся пресс-тур по дорогам и мостам ремонтируемым за счет средств федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России». Журналисты увидели как ремонтируемые, так и уже готовые объекты: ремонт разрушенного полотна автодороги Черкассы-Опытная станция, строительство нового мостового перехода через реку Сосна в селе Черкассы, строительство мостового перехода через реку Дон в Лебедяни, реконструкцию мостового перехода через суходол на подъезде к селу Куймань, укладку асфальтобетона на участке Елец-Талица-Красное. Они присутствовали на приемке участка автодороги Становое-Троекурово-Лебедянь и наблюдали за ремонтом автодороги Липецк-Данков на 55-64 км.- Липецкая область стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года, - рассказал, открывая пресс-тур, заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Александр Лыткин. – Основная задача, которая стояла перед нами в начале года – заключение контрактов. Ведь только в нынешнем году на реализацию нацпроекта в общей сложности выделено 6 млрд. рублей на все объекты, в том числе на ремонт региональных дорог – 1,7 млрд. рублей. В итоге до конца декабря мы должны привести в нормативное состояние свыше 31% региональных дорог, а до конца 2014 года – 47%. Сейчас этот показатель составляет 28%.Автодорога на участке Черкассы - Опытная Станция была разрушена из-за постоянного потока тяжелогрузов, которые курсировали по ней в расположенный рядом карьер. Сегодня здесь меняют полотно практически до основания – убирают не только покрытие, но и разрушенный бетон, заливают заново, укладывают новый асфальт. Дорожное покрытие будет полностью отремонтировано в октябре 2019 года, общая стоимость работ составит 39,9 млн. рублей.В селе Черкассы Елецкого района строится еще один объект – новый мостовой переход через реку Сосна. Сейчас село с областными магистралями соединяют два небольших металлических моста – они устарели и морально, и физически. Во время паводка эти невысокие переправы заливались водой, жители оказывались отрезанными от «большой земли». Новый мост рядом с существующими создавали «с нуля» - здесь уже установлены восемь опор, уложены почти 1,4 тыс. кубометров бетона. Длина моста составит 127 метров, с учетом подъездных путей – 860 метров. Для защиты от паводка строители использовали водоперевальные брусья и опоры-ледорезы. Открыть объект планируют в ноябре 2019 года, после чего начнется демонтаж старых мостов. Затраты на строительство составят 133,4 млн. рублей.На участке трассы Становое-Троекурово-Лебедянь в этот же день комиссия принимала работы по ремонту автомагистрали – оценивали участок протяженностью 2 километра, на восстановлении которого строители освоили 13 млн. рублей. Водители жаловались на просадки, колеи, пучинообразование. По результатам обследования участок решили включить в нацпроект. По словам председателя приемочной комиссии Владимира Левочкина, Краснинский филиал «Липецкдоравтоцентра» провел ремонт со значительным опережением графика. «Дорожные работы на участке начались 22 мая, строители должны были уложиться в срок до 15 августа. Сегодня 5 июля, а мы уже принимаем готовое полотно».В январе в Лебедяни приступили к строительству нового моста через реку Дон – он заменит прежний, один из старейших в Липецкой области, построенный еще в 1911 году по проекту братьев Грингофф Саратовской технической строительной конторы. По новому пустят автомобильное движение, старый, который является объектом культурного наследия, реконструируют и сделают пешеходной зоной – Лебедянь сохранит одну из своих отличительных черт. Сегодня мост готов на 40%, шесть опор готовы, седьмую сделают через неделю и останется последняя, восьмая. Для того, чтобы уложиться в срок – открыть мост планируют в декабре 2019 года – круглосуточно работают 60-65 человек. Подрядчик готов нанять больше специалистов, если потребуется. Протяженность объекта составит 410,4 метра, из которых 173,4 метра – длина самого моста, еще 237 метров составят подходы к нему. Общая стоимость работ – 321,9 млн. рублей.К слову, в Липецкой области техническая контора братьев Грингофф спроектировала в начале прошлого века сразу пять мостов – в Лебедяни, Княжьей Байгоре и три моста в Куймани. Мост в Княжьей Байгоре в прошлом году также стал пешеходной зоной, а в Куймани они уже не подлежали ремонту, их пришлось демонтировать. Один заменили гофрированной трубой для пропуска вод, с дорожной насыпью, на месте второго построили новый мост. В рамках пресс-тура журналисты увидели строительство третьего объекта – мостового перехода через суходол на подъезде к селу Куймань. Общая длина объекта составит 220 метров, где на мост придется 23 метра. Строителям на его возведение выделили 28 млн. рублей. Проезд восстановят в ноябре 2019 года.Идут активные работы сразу на двух участках трассы Липецк-Данков – на 55-64 километрах и на 43-44 километре. Один из участков включает стандартное обновление полотна – 8,2 км ремонта полотна обойдется бюджету в 99,6 млн. рублей. Другой участок реконструируют – на месте оврага здесь поднимают дорожное полотно. Для этого построена объездная дорога, насыпан земляной вал, построено водопропускное сооружение, построено основание новой дороги. На 2 км реконструкционных работ выделено 166 млн. рублей.Всего в нынешнем году работы в рамках нацпроекта затронут 111 объектов.