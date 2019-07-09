«Сколько раз мы туда выезжали, но все остается так, как было!»

Депутат горсовета Валентина Пересыпкина возмутилась состоянием дел на окраине поселка тракторостроителей.

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты в который раз рассмотрели вопрос о размещении промышленных и жилых зон на территории, прилегающей к улицам 3-е Сентября, 1-я Воронежская и Чехова.



Почему в который? Потому, что порядка на этой городской окраине как не было, так и нет!



За экологическое благополучие этой территории вот уже который год как львица за детеныша бьется самый народный депутат Валентина Пересыпкина (интересно, почему она до сих пор еще не Почетный гражданин Липецка?) Еще бы, ведь муниципальная и региональная власти расписались в бессилии пресечь незаконную переработку шлака на 240 га в этой части города, а жильцам улиц Чехова, 3-го Сентября и 1-й Воронежской впору выходить на митинг в защиту своих конституционных прав на жизнь: от большегрузов, перевозящих шлак, дрожит земля и лопаются стены домов, а на улицах столбом стоит пыль.



- О людях кто подумает? Люди там просто пропадают! - заявила два года назад на слушаниях этого вопроса в горсовете Валентина Пересыпкина. - Я в первую очередь обвиняю правоохранительные органы, ведь этот бизнес кто-то охраняет. Сюда же везут мусор со всего города. Это - очередная свалка «Венера». Приглашаю всех присутствующих здесь пожить там хотя бы недельку…



Валентина Пересыпкина призывает правоохранительные органы, контролирующие организации, мэрию навести порядок в этой части города, примыкающей к санитарно-защитным зонам нескольких предприятий, которые облюбовали для своей деятельности организации, занимающиеся переработкой сталеплавильного шлака. Какие-то успехи ее непримиримая борьба за права жителей частного сектора уже принесла: многие участки освобождены от шлака. Но в других местах навалы шлака как были, так и остаются. И там постоянно снует тяжелая техника: грузовики подвозят сюда на переработку отходы металлургического производства, который де-юре является товарной продукцией, здесь же его просеивают, сортируют, складируют и вывозят другим потребителям. Замеры Роспотребнадзора подтверждают систематическое превышение норм по загазованности, пыли, вибрации и шуму. А заместитель прокурора Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Светлана Боровкова в мае прошлого года говорила депутатам о том, что по улице Чехова в день проезжают до ста грузовиков со шлаком!



Чиновники администрации Липецка заявляют о то, что не располагают сведениями о количестве сформированных в этой части города земельных участков. А сюда везут шлак на сортировку частные лица и организации, не имеющие лицензий на этот вид деятельности. В ходе последнего рейда выяснилось, что на один из участков в больших объемах вывозят строительный мусор, а некто А. Зюзин на самовольно захваченной делянке организовал сбор металлолома. Прокуратура судится с такими предпринимателями, но не может взять все под контроль. В свою очередь, отдел полиции №6 УМВД РФ по Липецку отделывается отказными постановлениями, не видя в происходящем составов уголовно наказуемых деяний.



В конце 2017 года Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным управлением экологии и природных ресурсов провела рейд и выявила земельный участок площадью 2082 кв.м., на котором размещались установка для сортировки отходов металлургического производства, автопогрузчик, отвалы металлургического шлака, а также мелкофракционный отсев металлургического шлака. При этом земельный участок, находящийся в государственной собственности, использовался для сортировки отходов металлургического производства вопреки разрешенному виду использования, а срок действия договора аренды земельного участка истек еще в 2015 году. По результатам проверки прокурор возбудил в отношении арендатора земельного участка дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.8.21. КоАП РФ («выброс вредных веществ в атмосферный воздух без разрешения») и ст.7.1. («незаконное использование земельного участка»). На основании актов прокурорского реагирования правонарушитель заплатил значительные штрафы в доход государства.



Но такие действия не пугают предпринимателей. Кто-то, как зарегистрированное в Москве ООО «ГазСвязьЭлектроСтрой», обзавелось всем пакетом разрешительной документации на шлакопереработку, а кто-то, как ООО «СтройУниверсалМонтаж», имея лишь договор аренды на складскую деятельность, вовсю занимается производственной, нисколько не страшась административных штрафов. Еще одна проблема - наличие шлакопереработки на самовольно захваченных земельных участках. Полиция нашла одного гражданина, который занимался незаконной переработкой шлака, оштрафовала его, и на том все кончилось.



Главный архитектор Липецка Лариса Кулаченкова сообщила, что департамент градостроительства и архитектуры для транспортной разгрузки этой части города обратился в федеральные ведомства по установлению сервитута на часть земельного участка заказника «Липецкий», через который городские власти хотят построить новую автомобильную дорогу на объезд «Восточный», но лесники мэрии в этом пока отказали.



Сергей Ушаков, заместитель управления Росотребнадзора по Липецкой области, похвалил за работу природоохранную прокуратуру, заметив, что его ведомство стало получать меньше жалоб от населения на шум и пыль. Алексей Бобылев, первый заместитель областного управления имущественных и земельных отношений, сообщил, что власть намерена разрабатываться проект планировки этой территории. Депутаты посоветовали дополнить эту зону, на которой находятся производственные объекты 4-го и 6-го классов опасности, новым видом использования - спортивной (в районе улицы Флерова мэрия по желанию общественности желает разместить автодром для любителей экстремальных видов авто- и мотоспорта).



- Сколько раз мы туда выезжали, но все остается так, как было! Я была там три недели назад. Как были там кучи мусора, так они там и остались. Продолжается переработка шлака. По шестому отделу полиции скажу… В заброшенных двухтажных домах живут неизвестные люди, а полиция не может найти эти дома! - взорвалась депутат Валентина Пересыпкина.



- Нужна объездная автомобильная дорога, чтобы тяжело груженые грузовики не выезжали на городские дороги, а то они разобьют все то благоустроенные этим летом дороги в поселке ЛТЗ, - заявил депутат Игорь Крутских.



- Разберитесь с теми, кто живет в заброшенных домах в промзоне, - обратился к полицейским депутат Игорь Марчуков.



- У нас земли в городе свободной нет. Эту территорию надо планировать. Нельзя допускать самозахват территорий. Надо строить объездную дорогу. Поэтому этот вопрос мы с депутатского контроля снимать не будем. Осенью мы снова выедем туда комиссионно, - поддержал коллег первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.