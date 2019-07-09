Благоустройство парка НЛМК вошло в завершающую стадию

Бригады электриков монтируют световые опоры и подсветку входной группы парка, специалисты муниципального «Зеленхоза» вырубают аварийную поросль и самосев.

Первый этап преображения парка Металлургов завершится уже на следующей неделе – 17 июля,сообщает пресс-служба администрации Липецка. Сегодня площадку в 25 гектаров очищают от поросли, «подсвечивают» отреставрированную входную группу, благоустраивают парковые аллеи, вдоль которых появилось 122 светомузыкальных фонаря. Для детей здесь монтируют игровую зону – она практически готова, для любителей пеших прогулок – эко-тропы. Особое внимание планируют уделить безопасности отдыхающих, для этого установят системы видеонаблюдения и пункт охраны. К концу лета на обновлённой территории откроют кафе, сувенирные киоски и туалеты.



Вторая очередь работ продлится до конца года. В её рамках построят площадки для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и воркаута, откроют поляну для отдыха и игр, вело- и беговую дорожку, которую зимой можно будет использовать как лыжную трассу, организуют прокат спортинвентаря. В центре парка появится высокий искусственный холм, амфитеатр, рядом со входом – экопарковка.



Проект реализуется администрацией Липецка совместно с Группой НЛМК. Его цель – сохранить природную экосистему парка и при этом сделать его комфортным и безопасным местом для досуга и спорта.



