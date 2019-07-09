сегодня, 11:19
Благоустройство парка НЛМК вошло в завершающую стадию
Бригады электриков монтируют световые опоры и подсветку входной группы парка, специалисты муниципального «Зеленхоза» вырубают аварийную поросль и самосев.
Вторая очередь работ продлится до конца года. В её рамках построят площадки для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и воркаута, откроют поляну для отдыха и игр, вело- и беговую дорожку, которую зимой можно будет использовать как лыжную трассу, организуют прокат спортинвентаря. В центре парка появится высокий искусственный холм, амфитеатр, рядом со входом – экопарковка.
Проект реализуется администрацией Липецка совместно с Группой НЛМК. Его цель – сохранить природную экосистему парка и при этом сделать его комфортным и безопасным местом для досуга и спорта.
игорь
МИРОТВОРЕЦ