363 липецких семей могут получить по 450 000 рублей

Многодетным компенсируют выплаты по ипотеке.

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации многодетным семьям ипотечных выплат. Государство готово погасить по 450 000 рублей займа каждой многодетной семье, родившей третьего и последующих детей с 1 января 2019 года.



Как сообщили GOROD48 в отделе по вопросам семейной и демографической политики управления социальной защиты населения Липецкой области, с 1 января 2019 года многодетными стали 363 семьи региона. Всего в Липецкой области по данным за первое полугодие 2019 года проживают 13 692 многодетных семьи.



Ранее Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Семья сможет получить 450 000 рублей на погашение займа. Ожидается, что в 2019 году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тысяч российских семей. Средства на финансирование субсидий заложены в федеральный бюджет. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.



Выделенные средства можно направить на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся — на погашение процентов. Компенсация предоставляется однократно в отношении только одного ипотечного кредита. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.