Общество

47 минут назад

363 липецких семей могут получить по 450 000 рублей

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#многодетные семьи #ипотека
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363 липецких семей могут получить по 450 000 рублей

Многодетным компенсируют выплаты по ипотеке.

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации многодетным семьям ипотечных выплат. Государство готово погасить по 450 000 рублей займа каждой многодетной семье, родившей третьего и последующих детей с 1 января 2019 года.

Как сообщили GOROD48 в отделе по вопросам семейной и демографической политики управления социальной защиты населения Липецкой области, с 1 января 2019 года многодетными стали 363 семьи региона. Всего в Липецкой области по данным за первое полугодие 2019 года проживают 13 692 многодетных семьи.

Ранее Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Семья сможет получить 450 000 рублей на погашение займа. Ожидается, что в 2019 году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тысяч российских семей. Средства на финансирование субсидий заложены в федеральный бюджет. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Выделенные средства можно направить на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся — на погашение процентов. Компенсация предоставляется однократно в отношении только одного ипотечного кредита. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.
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#многодетные семьи #ипотека
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Комментарии (3)

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да уж

10 минут назад
Щас все кинуца ражать. Это же 450дерева
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Гость

11 минут назад
У нас в области субсидии получают многодетные (заслуженно), приезжие и те у кого есть знакомые (со связями, что бы протолкнули). Для остальных категорий одни отписки.
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Сергей 13

26 минут назад
В 2012 году родился сын,в консультации на Папина народу было,как на центральном рынке,зайдите сейчас,там пять человек на всю консультацию.Народ просто уничтожают,просто людям у нас очевидные вещи не сразу бросаются в глаза.
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