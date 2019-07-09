Общество

53 минуты назад

В этом году у мэрии на ремонт остановочных павильонов в Липецке денег нет

17 451
#бюджет #транспорт
В этом году у мэрии на ремонт остановочных павильонов в Липецке денег нет

Депутаты узнали, что 20 остановок в городе - вообще ничьи!

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета заместитель председателя дептранса мэрии Евгений Чекрыжов рассказал о том, как обстоят дела в городе с ремонтом и содержанием остановочных павильонов.

Из доклада чиновника следовало, что в Липецке насчитывается 463 остановки. Из них 317 - в муниципальной собственности, 110 совмещенных с объектами торговли - отданы на обслуживание коммерсантам, 16 - находятся в собственности субъекта РФ, а 20 - вообще ничейные!

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Все свои остановки департамент транспорта мэрии отдал в оперативное управление МБУ «Липецкая городская транспортная компания». В прошлом году МБУ «ЛГТК» за свой счет обследовало все эти павильоны. За 158 тысяч рублей 61 остановку привели в порядок, девять - покрашены, в одном заменены стекла, шесть обшили металлической сеткой, на двух установлены кровли, в двух - покрашены лавочки. В том же году мэрия выделила на благоустройство павильонов 3,2 млн рублей. Из них 1,2 миллиона рублей были потрачены на приобретение пяти новых и их установку в центре Липецка, на остальные средства отремонтированы 200 остановок. За счет внебюджетных средств тогда же на 3,9 млн рублей приобретены и установлены еще 13 павильонов в центре города.

- Кто убирает павильоны от мусора? - поинтересовался у чиновников первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

- МБУ «Управление благоустройства этим занимается, у нас - только каркас павильона, - сообщил депутату Евгений Чекрыжов.

- У семи нянек - дитя без глаза! - резюмировал услышанное председатель депутатской комиссии Борис Бондарев. - Назначьте одного ответственного за содержание остановочных павильонов.

В свою очередь, депутат Александр Попов попросил установить остановки на улице Ангарской у домов для переселенцев.

Вице-мэр Липецка Константин Власов заверил депутатов в том, что все их пожелания услышаны.
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#бюджет #транспорт

Комментарии (18)

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12 секунд назад
!!!, когда 2 очередь проспекта победы будет-плитка -бордюр. Вообще остановки они вам не нужны. Радуйтесь плитке и бордюру)))
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!!!

1 минуту назад
На ост Проспект Победы ск объектов торговли 4 ларька + русский апппетит! А в каком убогом виде остановка !!!!!!!! и не кому дела нет самый Центр Города!
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Mikl

6 минут назад
В интернете посмотрел стоимость проезда в автобусе Доброе-Липецк оказалось 89 рублей. Небрежно в кассу даю 100рублевую купюру и говорю-в Липецк. Однако, кассир говорит стоимость проезда 104 рубля, надо добавить четыре рубля. Здесь я вижу объявление- в связи с появлением новой остановки под названием."садоводство"Заречье" цена проезда увеличиласть. Я понимаю, если эта остановка была бы дальше остановки Липецк, однако она находится раньше и на стоимость проезда до Липецка не могла влиять. Однако транспортное предприятие решило иначе. Хотя если включить рыночные механизмы. то появление дополнительной остановки на трассе даст увеличение поступления денежных средств предприятию от новых пассажиров с новой остановки и транспортное предприятие должно было бы снизить стоимость проезда. Однако мы видим наоборот увеличение стоимости проезда. Однако...
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Увася

7 минут назад
Чени, не чени липецкие * все поломают
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Она давно банкрот

12 минут назад
Гость, там гулевский кредитов понабрал. Тербуненок добавил. Муниципалитет весь в кредитах. И уваркиной такое досталось-никому не пожелаешь!
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Гость

14 минут назад
А налоги в карманах чиновников! Где деньги народа что вы забираите народ как коровы доят и доят Мерия банкрот на виллы машины все потрачено
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Они конкурсы эти

15 минут назад
Местный, по обустройству комсомольского пруда. Нижнего парка. И прочих-плитка -бордюр. Провели без Артамонова. Под шумок, под занавес))) а счас их уж не отменить. Даже гитлер и тот не принёс столько вреда области-сколько тербунаторы.
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Местный

18 минут назад
на плитку/бордюры на газон в городище и веники на московской всё нашли, а тут очередь подошла в 100500 раз менять павильоны остановочные и вот облом - деньги уже все распилены.
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7777

19 минут назад
В последние годы Липчане перестали бить стекла на остановках молодцы становятся более цивилизованными что было 5-7 лет назад это было дикостью!!!! Липчане давайте любить свой город и беречь городское имущество!!!! Если вы бьете в центры стекла на остановках не когда не думайте что Вам на окраине поставят из стекла пока их бьют даже в центре.
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И правильно сделали

23 минуты назад
1, потому что не надо тут кумовство плодить.., а нлмк забрали налоги-потому что вести себя надо как люди. А не как свинтусы-тербунские)))
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