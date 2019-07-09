В этом году у мэрии на ремонт остановочных павильонов в Липецке денег нет

Депутаты узнали, что 20 остановок в городе - вообще ничьи!

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета заместитель председателя дептранса мэрии Евгений Чекрыжов рассказал о том, как обстоят дела в городе с ремонтом и содержанием остановочных павильонов.Из доклада чиновника следовало, что в Липецке насчитывается 463 остановки. Из них 317 - в муниципальной собственности, 110 совмещенных с объектами торговли - отданы на обслуживание коммерсантам, 16 - находятся в собственности субъекта РФ, а 20 - вообще ничейные!Все свои остановки департамент транспорта мэрии отдал в оперативное управление МБУ «Липецкая городская транспортная компания». В прошлом году МБУ «ЛГТК» за свой счет обследовало все эти павильоны. За 158 тысяч рублей 61 остановку привели в порядок, девять - покрашены, в одном заменены стекла, шесть обшили металлической сеткой, на двух установлены кровли, в двух - покрашены лавочки. В том же году мэрия выделила на благоустройство павильонов 3,2 млн рублей. Из них 1,2 миллиона рублей были потрачены на приобретение пяти новых и их установку в центре Липецка, на остальные средства отремонтированы 200 остановок. За счет внебюджетных средств тогда же на 3,9 млн рублей приобретены и установлены еще 13 павильонов в центре города.- Кто убирает павильоны от мусора? - поинтересовался у чиновников первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.- МБУ «Управление благоустройства этим занимается, у нас - только каркас павильона, - сообщил депутату Евгений Чекрыжов.- У семи нянек - дитя без глаза! - резюмировал услышанное председатель депутатской комиссии Борис Бондарев. - Назначьте одного ответственного за содержание остановочных павильонов.В свою очередь, депутат Александр Попов попросил установить остановки на улице Ангарской у домов для переселенцев.Вице-мэр Липецка Константин Власов заверил депутатов в том, что все их пожелания услышаны.