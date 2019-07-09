Общество

7 минут назад

Липецкую область не оштрафуют за неосвоенные субсидии

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#субсидии #штраф #сельское хозяйство
Липецкую область не оштрафуют за неосвоенные субсидии

Правительство пошло навстречу уважительным причинам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении ряда регионов страны от штрафов за несвоевременное освоение субсидий. В пояснении к документу Дмитрий Медведев указал, что таким образом правительство России пошло навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в 2018 году.

Липецкую область освободили от штрафов за не вовремя освоенные субсидии, связанные с развитием сельского хозяйства. Это поддержка растениеводства и агропромышленного комплекса, направленная в регион Министерством сельского хозяйства.

Липецкой области не придётся выплачивать штрафы, которые она должна была бы перечислить в бюджет. Это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы 2019 года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов, считают в кабинете министров.
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#субсидии #штраф #сельское хозяйство

Комментарии (1)

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ошибока минфин

3 минуты назад
зачем растеневодство?мы бордюроводством занимаемся.
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