Общество

21 минуту назад

Автохамка перекрыла движение по одной из полос на улице Семашко

3 363
#автохамы
Автохамка перекрыла движение по одной из полос на улице Семашко

На замечания других автомобилистов женщина не реагировала.

В редакцию GOROD48 в 9 часов утра позвонил житель Липецка Алексей и сообщил, что только что стал очевидцем хамского поведения водителя автомобиля "Тойота Марк".

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- Женщина припарковала машину прямо у пешеходного перехода на улице Семашко у школы, игнорируя как Правила дорожного движения и знаки, так и здравый смысл. На мое замечание она не отреагировала. Я сфотографировал автомобиль-нарушитель и предъявил снимки находящемуся неподалеку патрулю ДПС. Мое обращение полицейские проигнорировали, - сообщил Алексей.

Возможно, все это случилось просто потому, что по календарю сегодня - Легкомысленный день.

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3 363
#автохамы

Комментарии (3)

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а

6 минут назад
навалить не пробовали
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999

8 минут назад
а почему фото на переходе у детского сада, а не у школы ?
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Макс

8 минут назад
Знак показывает, что парковка с этой стороны запрещена по ЧЁТНЫМ дням, а сегодня - 9 июля, нечётное число. Машина стоит на встречной полосе, но ЗА пешеходным переходом, а не перед ним (перед ним было бы, если бы поставила слева). Но вызывает вопрос, как её объехать, не пересекая сплошную...
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