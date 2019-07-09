Автохамка перекрыла движение по одной из полос на улице Семашко

На замечания других автомобилистов женщина не реагировала.

В редакцию GOROD48 в 9 часов утра позвонил житель Липецка Алексей и сообщил, что только что стал очевидцем хамского поведения водителя автомобиля "Тойота Марк".- Женщина припарковала машину прямо у пешеходного перехода на улице Семашко у школы, игнорируя как Правила дорожного движения и знаки, так и здравый смысл. На мое замечание она не отреагировала. Я сфотографировал автомобиль-нарушитель и предъявил снимки находящемуся неподалеку патрулю ДПС. Мое обращение полицейские проигнорировали, - сообщил Алексей.Возможно, все это случилось просто потому, что по календарю сегодня - Легкомысленный день.