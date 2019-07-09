Происшествия
сегодня, 08:37
Ночью в Липецке сгорел дачный дом
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Сегодня в половине третьего ночи на территории садоводческого товарищества "Металлург-2" (поселок 10 Шахта) загорелся садовый домик. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, с огнем боролись два отделения пожарных. Пламя уничтожило кровлю строения и его внутреннюю отделку по всей площади.
Пожар обошелся без пострадавших.
Пожар обошелся без пострадавших.
Синоптик
Виктор Владимирович
НЕ ПАТРИОТ
А звонитЬ не надо!