Происшествия

сегодня, 08:37

Ночью в Липецке сгорел дачный дом

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#пожар
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Сегодня в половине третьего ночи на территории садоводческого товарищества "Металлург-2" (поселок 10 Шахта) загорелся садовый домик. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, с огнем боролись два отделения пожарных. Пламя уничтожило кровлю строения и его внутреннюю отделку по всей площади.

Пожар обошелся без пострадавших.
4 1176
#пожар
2

Комментарии (4)

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Синоптик

4 минуты назад
Кто снимал пожар "намабилу" в половине третьего ночи? "Трясите" этого кренделя... Если не он сам поджег, то, возможно, видел, кто это сделал и что-то знает...
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Виктор Владимирович

13 минут назад
В Добринке утром горел дом. Кстати, продолжение суперстатьи Gorod48- "Коза подвела главу сельсовета под штраф" (главу сельсовета станции Хворостянка В.Курилова) в добринской группе ок- Мы из Добринки
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НЕ ПАТРИОТ

41 минуту назад
Кому-то участок понравился...
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А звонитЬ не надо!

55 минут назад
Вместо того,чтобы позвонить в пожарку-на телефон снимать важнее....вот она АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ позиция!
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