Ночью в Липецке сгорел дачный дом

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в половине третьего ночи на территории садоводческого товарищества "Металлург-2" (поселок 10 Шахта) загорелся садовый домик. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, с огнем боролись два отделения пожарных. Пламя уничтожило кровлю строения и его внутреннюю отделку по всей площади.



Пожар обошелся без пострадавших.

