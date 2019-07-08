В России

48 минут назад

Эксперты объяснили падение рождаемости в России

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#рождамость

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография».  

Эксперты призывают использовать дополнительные инструменты и стимулировать граждан заводить детей. По сравнению с 2017-м в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости вырос только в семи регионах.  

Сложившаяся тенденция объясняется снижением численности женщин в так называемом активном репродуктивном возрасте (20–29 лет), а также откладыванием времени появления первого ребенка в связи с экономической неустойчивостью.   

Об этом рассказал «Известиям» зампредседателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.  

«Сейчас численность 20-летних в два раза меньше, чем 30-летних. В репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов», — отметил эксперт. При этом средний возраст, когда женщины заводят первого ребенка, вырос до 28 лет. 
3 285
#рождамость

Комментарии (3)

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Липчанин

22 минуты назад
Какие дети?Самим на еду еле хватает.Еще пять терпеть и ждать светлого будущего.
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Липецк

27 минут назад
Фиг вам называется!
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Ели пукали

33 минуты назад
перестаньте завозить рабов с азии и пусть наши мужики работают, а бабы свое дело сделают иначе завтра России просто не будет, у всех уже билеты в мюнхен и дальше, одна кухаркина не потянет
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