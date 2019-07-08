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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: бедные и богатые, закрытие пивнушек и воздушное шоу
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 8 июля.
Чаще всего липчане сегодня высказывались по поводу бедности и богатства, так как «В Липецкой области — четыре миллиардера» и «8,7% липчан находятся за чертой бедности». Читатели подсчитали, что если бы богатые делились со всеми липчанами, то каждый трудоспособный житель региона имел бы примерно по 100 000 рублей. И тогда бы точно каждый сотый не был на пороге выживания.
Не менее активно липчане обсуждают то, что «Пивные в Липецке будут закрывать ударом судейского молотка». На сайт Игоря Артамонова поступили 75 жалоб на деятельность 33 таких заведений. В основном липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос. Для защиты интересов общественности в администрации области будет создана рабочая группа, в которую кроме чиновников администрации войдут сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции, МЧС.
«В Липецкой области мужчина поджег свою сожительницу». Вчера 49-летний мужчина во время ссоры облил 57-летнюю сожительницу горючим для триммера, а затем поджег. Женщина получила ожоги 25% лица и верхней части туловища. Мужчина уже задержан.
Тем временем в Липецке уже формируют программу празднования Дня города. Новинкой станет шоу аэростатов. 20 июля в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров. В 18:30 десять воздушных шаров под управлением высококвалифицированных пилотов поднимутся в небо и с одной из площадей Липецка и пролетят над городом. В промежутке с 18:40 до 19:00 над площадью Петра они будут снижать высоту и опустятся до отметки в 7-8 метров над землей. Здесь пилоты посоревнуются в меткости и попытаются совершить финт – забросить с аэростата мяч в кольцо, расположенное на площади. Сразу после маневра весь воздушный флот вновь наберет высоту и отправится в часовое путешествие над городом.
Не менее активно липчане обсуждают то, что «Пивные в Липецке будут закрывать ударом судейского молотка». На сайт Игоря Артамонова поступили 75 жалоб на деятельность 33 таких заведений. В основном липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос. Для защиты интересов общественности в администрации области будет создана рабочая группа, в которую кроме чиновников администрации войдут сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции, МЧС.
«В Липецкой области мужчина поджег свою сожительницу». Вчера 49-летний мужчина во время ссоры облил 57-летнюю сожительницу горючим для триммера, а затем поджег. Женщина получила ожоги 25% лица и верхней части туловища. Мужчина уже задержан.
Тем временем в Липецке уже формируют программу празднования Дня города. Новинкой станет шоу аэростатов. 20 июля в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров. В 18:30 десять воздушных шаров под управлением высококвалифицированных пилотов поднимутся в небо и с одной из площадей Липецка и пролетят над городом. В промежутке с 18:40 до 19:00 над площадью Петра они будут снижать высоту и опустятся до отметки в 7-8 метров над землей. Здесь пилоты посоревнуются в меткости и попытаются совершить финт – забросить с аэростата мяч в кольцо, расположенное на площади. Сразу после маневра весь воздушный флот вновь наберет высоту и отправится в часовое путешествие над городом.