58 минут назад
Новый циклон добавит немного осенних нот — в Липецкой области дожди и до +23
В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать малоподвижный антициклон — ожидается неустойчивая погода с дождями. Днем местами возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.
День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2005 году – 7 градусов тепла.
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03.07.2019 17:01Погода в Липецке
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