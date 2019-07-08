Погода в Липецке

58 минут назад

Новый циклон добавит немного осенних нот — в Липецкой области дожди и до +23

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#дожди
Новый циклон добавит немного осенних нот — в Липецкой области дожди и до +23

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать малоподвижный антициклон — ожидается неустойчивая погода с дождями. Днем местами возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.

День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2005 году – 7 градусов тепла.

 

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#дожди

Комментарии (2)

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Садовод

41 минуту назад
Похоже помидорам конец почернеют,в этом году будут страшные цены на овощи и фрукты неурожай
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кокс

50 минут назад
малоподвижный кто??? может циклон ?!!!!!!!!!!
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