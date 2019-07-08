Минстрой повысил цену «квадрата» жилья для Липецкой области на 2,3 тыс. рублей

Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2018 года. Для Липецкой области цену «квадрата» определили в 35 438 рублей — по сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 2 332 рубля.

Стоимость одного «квадрата» жилого помещения составляет в среднем по России 45 133 рубля, сообщается в официальном документе Минстроя РФ. Самая высокая стоимость остается в Москве — 99 378 рублей. Вторым по цене выплаты за квадрат жилья стал Санкт-Петербург (76 142 рубля), в тройку вошла также республика Саха (Якутия) (71 292 рубля).



Самая недорогая недвижимость остается в Кабардино-Балкарии (29 970 рублей), Саратовской области (30 000 рублей), Дагестане (30 522 рубля), Ставропольском крае (30 526 рублей).



Показатели Минстроя как правило отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. Они применяются для расчета размеров соцвыплат, предоставляемых гражданам на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета.



