20 минут назад
Минстрой повысил цену «квадрата» жилья для Липецкой области на 2,3 тыс. рублей
Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2018 года. Для Липецкой области цену «квадрата» определили в 35 438 рублей — по сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 2 332 рубля.
Самая недорогая недвижимость остается в Кабардино-Балкарии (29 970 рублей), Саратовской области (30 000 рублей), Дагестане (30 522 рубля), Ставропольском крае (30 526 рублей).
Показатели Минстроя как правило отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. Они применяются для расчета размеров соцвыплат, предоставляемых гражданам на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета.
весёлый