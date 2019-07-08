Происшествия

23 минуты назад

На Матырском водохранилище поймали браконьера с сетью

3 292
#браконьерство
На Матырском водохранилище поймали браконьера с сетью
Сотрудники Липецкого отдела рыбоохраны территориального органа управления Росрыболовства выявили в акватории Матырского водохранилища факт браконьерства.

Нарушителя поймали утром (около 04.45) 5 июля в акватории Матырского водохранилища на особо охраняемой природной территории — в Липецком зоологическом заказнике. Житель Липецка на сварной железной лодке с помощью лесковых сетей добыл 11 штук плотвы, 15 окуней, 8 лещей и 6 судаков, которые ко всему прочему относятся к ценным видам водных биологических ресурсов. По предварительной оценке общая сумма ущерба от браконьерской рыбалки составила более 30 тысяч рублей.

Все орудия и предметы незаконной рыбалки изъяты. Материалы дела в органы дознания для дальнейшего принятия решения. 

3 292
#браконьерство

Комментарии (3)

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Вован настоящий

5 минут назад
Утопить браконьера !!! На корм рыбам!!!
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РжуНимагу...

7 минут назад
Чем-чем браконьера поймали? Сетью? Лихо! Гарпуном его надо было... :-))
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ворота

9 минут назад
Сотрудники Липецкого отдела рыбоохраны территориального органа управления Росрыболовства, что же вы Ко?елеву в Усмани браконъерничать позволяете?
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