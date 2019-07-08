На Матырском водохранилище поймали браконьера с сетью

Сотрудники Липецкого отдела рыбоохраны территориального органа управления Росрыболовства выявили в акватории Матырского водохранилища факт браконьерства.



Нарушителя поймали утром (около 04.45) 5 июля в акватории Матырского водохранилища на особо охраняемой природной территории — в Липецком зоологическом заказнике. Житель Липецка на сварной железной лодке с помощью лесковых сетей добыл 11 штук плотвы, 15 окуней, 8 лещей и 6 судаков, которые ко всему прочему относятся к ценным видам водных биологических ресурсов. По предварительной оценке общая сумма ущерба от браконьерской рыбалки составила более 30 тысяч рублей.



Все орудия и предметы незаконной рыбалки изъяты. Материалы дела в органы дознания для дальнейшего принятия решения.



