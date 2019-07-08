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Мужчина напал на продавщицу магазина с ножом
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Женщина получила множественные ранения.
Сотрудники полиции задержали 64-летнего пермяка. По версии следствия, он напал на 50-летнюю продавщицу в одном из магазинов Мотовилихинского района Перми и изрезал её ножом. По предварительным данным, мужчина выхватил нож и пустил его в ход после словесной перепалки с кассиршей. Инцидент произошёл 7 июля, сообщает издание «Пермь Открытая».
Мужчина вошел в магазин, когда женщина пересчитывала выручку, уточняет РЕН ТВ. Злоумышленник подошел к продавщице и начал наносить удары ножом в область шеи. Кассирше удалось вырваться, после чего нападавший вышел из магазина. Злоумышленника задержали очевидцы — они и передали его на руки прибывшим полицейским. Пострадавшую экстренно госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчина вошел в магазин, когда женщина пересчитывала выручку, уточняет РЕН ТВ. Злоумышленник подошел к продавщице и начал наносить удары ножом в область шеи. Кассирше удалось вырваться, после чего нападавший вышел из магазина. Злоумышленника задержали очевидцы — они и передали его на руки прибывшим полицейским. Пострадавшую экстренно госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
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