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сегодня, 15:48
Пособие на детей до 14 лет может достигать 50% прожиточного минимума
Новые меры социальной поддержки обсудят парламентарии.
В России предлагают установить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 14 лет. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает « Парламентская газета».
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет, по проекту, должно выплачиваться в размере не менее 50% прожиточного минимума на душу населения в целом по России. Привязка размера пособия к уровню прожиточного минимума по стране будет означать регулярную автоматическую его индексацию.
Депутаты считают, что существующее нормы по выплатам является бессистемными, а граждане не всегда могут разобраться в том, какие выплаты в размере нескольких сот рублей положены в той или иной ситуации, что говорит о необходимости установления на федеральном уровне единого детского пособия на детей до 14 лет.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет, по проекту, должно выплачиваться в размере не менее 50% прожиточного минимума на душу населения в целом по России. Привязка размера пособия к уровню прожиточного минимума по стране будет означать регулярную автоматическую его индексацию.
Депутаты считают, что существующее нормы по выплатам является бессистемными, а граждане не всегда могут разобраться в том, какие выплаты в размере нескольких сот рублей положены в той или иной ситуации, что говорит о необходимости установления на федеральном уровне единого детского пособия на детей до 14 лет.