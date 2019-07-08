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сегодня, 15:38
Самолет вернулся в аэропорт из-за ЧП на борту
Борту вместо Берлина пришлось приземлиться в Москве.
Самолет рейса Москва — Берлин авиакомпании Utair экстренно сел в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Самолет развернулся в районе литовского города Каунас, а затем резко пошел на снижение, указывает портал Flight radar. Известно, что причиной возвращения в Москву стали неполадки на борту самолету, зафиксированные в системе кондиционирования.
Экипаж грамотно оценил сложившуюся ситуацию и действовал в интересах безопасности, сообщили в пресс-службе Utair. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Экипаж грамотно оценил сложившуюся ситуацию и действовал в интересах безопасности, сообщили в пресс-службе Utair. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.