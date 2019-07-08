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40-летнего мужчину расстреляли из автомата
Убийство произошло в Калужской области.
Хозяина недостроенного дома в Калуге арестовали по подозрению в убийстве похитителя стройматериалов, сообщает «Интерфакс». Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает, что тело застреленного 40-летнего мужчины обнаружили 5 июля вблизи проселочной дороги по улице Дубровица в Калуге. Вскоре нашелся очевидец случившегося.
По версии следствия, калужанин находился на территории своего недостроенного дома и увидел мужчину, которого подозревал в краже инструментов и стройматериалов со своего участка. Как пояснил подозреваемый, он хотел напугать незваного гостя, взял охолощенный автомат, переделанный под боевой, и в ходе конфликта произвел выстрел. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый оттащил тело в лес и избавился от автомата, уточняет издание «Калуга — Поиск».
Сейчас мужчина заключен под стражу. Автомат найден. При обыске в доме у гражданина нашли 200 патронов и 60 банок с порохом.
По версии следствия, калужанин находился на территории своего недостроенного дома и увидел мужчину, которого подозревал в краже инструментов и стройматериалов со своего участка. Как пояснил подозреваемый, он хотел напугать незваного гостя, взял охолощенный автомат, переделанный под боевой, и в ходе конфликта произвел выстрел. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый оттащил тело в лес и избавился от автомата, уточняет издание «Калуга — Поиск».
Сейчас мужчина заключен под стражу. Автомат найден. При обыске в доме у гражданина нашли 200 патронов и 60 банок с порохом.