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сегодня, 15:22
После серии отравлений уволили главного полицейского района
Преступления произошли в Басманном районе Москвы.
Руководителя отделения МВД по Басманному району Москвы уволили после служебной проверки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Согласно открытым источникам, ОМВД по Басманному району возглавлял Сергей Васильев.
По данным ТАСС увольнение связано с делом предполагаемого отравителя Марата Сабанова. Изначально он был отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время доследственную проверку в отношении полицейских проводит Следственный комитет. По информации источника ТАСС, помимо начальника, уволены еще двое сотрудников этого отделения полиции.
Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении молодых людей транквилизаторами в центре Москвы с целью хищения их имущества, вначале задерживался полицейскими, однако был отпущен, после чего совершил еще несколько преступлений. С санкции суда Сабанов находится под арестом, сообщает РИА Новости. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по семи эпизодам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 158 ("Кража"), 161 ("Грабеж") и 162 ("Разбой"), установлены 11 потерпевших.
По данным ТАСС увольнение связано с делом предполагаемого отравителя Марата Сабанова. Изначально он был отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время доследственную проверку в отношении полицейских проводит Следственный комитет. По информации источника ТАСС, помимо начальника, уволены еще двое сотрудников этого отделения полиции.
Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении молодых людей транквилизаторами в центре Москвы с целью хищения их имущества, вначале задерживался полицейскими, однако был отпущен, после чего совершил еще несколько преступлений. С санкции суда Сабанов находится под арестом, сообщает РИА Новости. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по семи эпизодам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 158 ("Кража"), 161 ("Грабеж") и 162 ("Разбой"), установлены 11 потерпевших.