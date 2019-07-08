В России

20 минут назад

Зеленский и Путин могут встретиться в Минске

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#Зеленский #Путин #переговоры
Зеленский и Путин могут встретиться в Минске

Планы украинского лидера пока не прокомментировали в Кремле.

Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

- Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции, - сказал Песков.

Ранее 8 июля Зеленский обратился к своему коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске, напоминает «Лента.ру». Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. По словам украинского лидера, встреча может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.
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#Зеленский #Путин #переговоры

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