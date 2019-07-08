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28 минут назад
Евкуров стал заместителем Шойгу
Владимир Путин произвел назначение.
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны. Этот пост — один из ключевых в вооруженных силах России. В подчинение Евкурова, принимавшего участие в нескольких военных кампаниях, перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ. Указ об этом подписал сегодня, 8 июля президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Тем же указом Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в регионе, напоминает РИА Новости. Принимая его отставку, Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в регионе, напоминает РИА Новости. Принимая его отставку, Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.