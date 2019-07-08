В России
34 минуты назад
Эмбарго на вино и воду обсудят депутаты Государственной думы
А также запрет денежных переводов.
Фракция "Единая Россия" в Госдуме в понедельник поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну. Об этом заявил журналистам глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов, пишет ТАСС.
- Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа, – отметил Неверов.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину, напоминает РИА Новости.
В конце июня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) объявила, что ее проверки показали ухудшение качества алкогольных напитков, поставляемых в Россию из Грузии.
- Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа, – отметил Неверов.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину, напоминает РИА Новости.
В конце июня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) объявила, что ее проверки показали ухудшение качества алкогольных напитков, поставляемых в Россию из Грузии.