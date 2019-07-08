В России

34 минуты назад

Эмбарго на вино и воду обсудят депутаты Государственной думы

98
#вино #эмбарго #Грузия
1
Эмбарго на вино и воду обсудят депутаты Государственной думы

А также запрет денежных переводов.

Фракция "Единая Россия" в Госдуме в понедельник поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну. Об этом заявил журналистам глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов, пишет ТАСС.

- Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа, – отметил Неверов.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину, напоминает РИА Новости.

В конце июня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) объявила, что ее проверки показали ухудшение качества алкогольных напитков, поставляемых в Россию из Грузии.
98
#вино #эмбарго #Грузия
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

После серии отравлений уволили главного полицейского района
#отравление #Москва #увольнение
После серии отравлений уволили главного полицейского района

4 минуты назад

В России
Зеленский и Путин могут встретиться в Минске
#Зеленский #Путин #переговоры
Зеленский и Путин могут встретиться в Минске

19 минут назад

В России
Евкуров стал заместителем Шойгу
#Евкуров #Шойгу
Евкуров стал заместителем Шойгу

26 минут назад

В России
Телемост с Россией отменили из-за угроз
#телемост #угрозы
Телемост с Россией отменили из-за угроз

43 минуты назад

В России
Кремль ответил на оскорбление Путина в прямом эфире
#Путин #Грузия #Кремль
Кремль ответил на оскорбление Путина в прямом эфире

51 минуту назад

В России
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
4
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

06.07.2019 13:16

В России