В России
44 минуты назад
Телемост с Россией отменили из-за угроз
Украинскому каналу пришлось отказаться от планов.
Телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста «Надо поговорить», который он планировал провести вместе с российским телеканалом «Россия 1». Причиной отмены названы поступающие журналистам канала и их родным угрозы, пишет РБК.
Канал напомнил, что "планировал организовать первый неполитический телемост между людьми с Украины и из России", уточняет ТАСС. Угрозы в отношении своих сотрудников на канале назвали возвращением Украины "во времена прямого запугивания и давления на журналистскую свободу".
- Телемост — хорошее и правильное предложение, необходимое прежде всего Киеву. Если бы на Украине действительно были свобода слова и желание слышать мнения представителей других государств, они обязательно согласились бы на проведение телемоста. Тем не менее у власти в стране находится фактически бывшая команда Порошенко — националисты, запугавшие всю страну, - высказал свое мнение в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Телемост "Надо поговорить" был запланирован на 12 июля. Организаторы подчеркивали, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между украинским и российским народами. Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко и у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. В Кремле, напротив, поддержали идею провести телемост, указывает РИА Новости.
Канал напомнил, что "планировал организовать первый неполитический телемост между людьми с Украины и из России", уточняет ТАСС. Угрозы в отношении своих сотрудников на канале назвали возвращением Украины "во времена прямого запугивания и давления на журналистскую свободу".
- Телемост — хорошее и правильное предложение, необходимое прежде всего Киеву. Если бы на Украине действительно были свобода слова и желание слышать мнения представителей других государств, они обязательно согласились бы на проведение телемоста. Тем не менее у власти в стране находится фактически бывшая команда Порошенко — националисты, запугавшие всю страну, - высказал свое мнение в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Телемост "Надо поговорить" был запланирован на 12 июля. Организаторы подчеркивали, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между украинским и российским народами. Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко и у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. В Кремле, напротив, поддержали идею провести телемост, указывает РИА Новости.