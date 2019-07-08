Общество

59 минут назад

На улицах Меркулова и Водопьянова появились искусственные неровности

9 824
#дорожные движения
На улицах Меркулова и Водопьянова появились искусственные неровности
В управлении главного смотрителя города Липецка сообщили, что на проезжих частях в районе домов № 39а по улице Меркулова и № 1 по улице Водопьянова обустроили искусственные неровности. Соответствующие знаки уже установлены. Разметку планируют нанести на следующей неделе. Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать скоростной режим при проезде данных участков.

9 824
#дорожные движения

Комментарии (9)

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Сказочный Д.

1 минуту назад
На естественные неровности ложить искуственне- как это по-нашему.
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Яклич

7 минут назад
У нас в стране все дороги - искусственная неровность!
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гость

10 минут назад
45, квартиру надо было покупать ни у дороги чтобы потом не ныть на грохот по ночам....
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Вася Рогов

11 минут назад
Все правильно. Сначала сделали искусственную неровность , потом о нее разобьют свои подвески куча машин ну а потом , на следующей неделе , нанесут разметку... В какой великой стране живем , но при такой абсурдной и бестолковой власти..
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Да ,,,

12 минут назад
Побольше бы этих самых лежачих полицейских во дворы , а то гоняют придурки , правда законопослушных больше.
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45

24 минуты назад
Поставьте камеру на кольце пересечений ул. Свиридова и ул Стаханова между 29 и Европейким микрорайонами. Да и полицейских нам то же надо, достали гонщики ,особенно по ночам.
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Народный контроль

30 минут назад
Липчанин, Куда здесь смотрит управление главного смотрителя? Никуда! Ну, не ходят они здесь, да и нигде. Они из кресла за столом в кресло за баранкой переносят свое достоинство и всё!
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Вован настоящий

34 минуты назад
А почему разметку нанесут только через неделю? у обл.суда тоже не собираетесь рисовать? Ждёте когда иск прилетит на ремонт подвески от кого нибудь?
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Липчанин

42 минуты назад
Только никому нет дела, что на Меркулова граждане к этому переходу по грязи и лужам добираются. Куда здесь смотрит управление главного смотрителя?
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