На улицах Меркулова и Водопьянова появились искусственные неровности

В управлении главного смотрителя города Липецка сообщили, что на проезжих частях в районе домов № 39а по улице Меркулова и № 1 по улице Водопьянова обустроили искусственные неровности. Соответствующие знаки уже установлены. Разметку планируют нанести на следующей неделе. Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать скоростной режим при проезде данных участков.



