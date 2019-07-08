Общество
59 минут назад
На улицах Меркулова и Водопьянова появились искусственные неровности
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В управлении главного смотрителя города Липецка сообщили, что на проезжих частях в районе домов № 39а по улице Меркулова и № 1 по улице Водопьянова обустроили искусственные неровности. Соответствующие знаки уже установлены. Разметку планируют нанести на следующей неделе. Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать скоростной режим при проезде данных участков.
9 824
Сказочный Д.
Яклич
гость
Вася Рогов
Да ,,,
45
Народный контроль
Вован настоящий
Липчанин