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Житель Грязей пытался подкупить воронежского полицейского
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела 35-летнего жителя города Грязи обвиняемого в покушение на дачу взятки должностному лицу.
В тот же день водитель в здании отдела МВД России по Новохоперскому району попытался подкупить старшего инспектора по исполнению административного законодательства. Он предложил 50 тысяч рублей, за то чтобы его дело не отправляли в суд. Деньги житель Грязей положил на стол инспектора. Полицейский отказался от взятки и доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.
В ходе предварительного следствия собраны доказательства вины мужчина, кроме того признался в содеянном и дал подробные показания. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
дальнобой