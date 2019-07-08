Происшествия

сегодня, 12:29

Житель Грязей пытался подкупить воронежского полицейского

1 531
#взятка
Житель Грязей пытался подкупить воронежского полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела 35-летнего жителя города Грязи обвиняемого в покушение на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в апреле этого года полицейские остановили автомобиль 35-летнего грязинца в Новохоперском районе Воронежской области. Оказалось, что мужчина управлял машиной пьяным. 

В тот же день водитель в здании отдела МВД России по Новохоперскому району попытался подкупить старшего инспектора по исполнению административного законодательства. Он предложил 50 тысяч рублей, за то чтобы его дело не отправляли в суд. Деньги житель Грязей положил на стол инспектора. Полицейский отказался от взятки и доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.

В ходе предварительного следствия собраны доказательства вины мужчина, кроме того признался в содеянном и дал подробные показания. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



1 531
#взятка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дальнобой

51 минуту назад
На дороге надо решать такие вопросы! Когда оформили - считай дни до повестки в суд. Теперь уголовкой пахнет и штрафом от 2 до 4,5 млн.
ответить

Еще в рубрике

Четрехлетняя девочка и трое взрослых пострадали в перевернувшемся «Ауди»
#Авария #ДТП
3
Четрехлетняя девочка и трое взрослых пострадали в перевернувшемся «Ауди»

сегодня, 11:04

Происшествия
Карманница обокрала пенсионерку в аптеке
#кража
5
Карманница обокрала пенсионерку в аптеке

сегодня, 09:43

Происшествия
Малыша с пожара выпишут из больницы уже завтра
#пожар
3
Малыша с пожара выпишут из больницы уже завтра

сегодня, 08:56

Происшествия
В Липецкой области мужчина поджег свою сожительницу
#поджог
12
В Липецкой области мужчина поджег свою сожительницу

сегодня, 08:38

Происшествия
Ночью эвакуировали одну из двенадцатиэтажек на улице Ленина
#пожар
15
Ночью эвакуировали одну из двенадцатиэтажек на улице Ленина

сегодня, 07:53

Происшествия
«Фольксваген» влетел в кучу кирпичей на улице Студеновской
#авария #ДТП
34
«Фольксваген» влетел в кучу кирпичей на улице Студеновской

вчера, 14:27

Происшествия