Житель Грязей пытался подкупить воронежского полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела 35-летнего жителя города Грязи обвиняемого в покушение на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в апреле этого года полицейские остановили автомобиль 35-летнего грязинца в Новохоперском районе Воронежской области. Оказалось, что мужчина управлял машиной пьяным.

В тот же день водитель в здании отдела МВД России по Новохоперскому району попытался подкупить старшего инспектора по исполнению административного законодательства. Он предложил 50 тысяч рублей, за то чтобы его дело не отправляли в суд. Деньги житель Грязей положил на стол инспектора. Полицейский отказался от взятки и доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.

В ходе предварительного следствия собраны доказательства вины мужчина, кроме того признался в содеянном и дал подробные показания. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.