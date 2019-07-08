Общество

30 минут назад

Опасное дерево у забора детсада спилили

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#дерево #ЖКХ
Опасное дерево у забора детсада спилили

Мэрия оперативно отреагировала на жалобу липчанина.

Управляющая компания спилила опасное дерево у забора детского сада №1, во дворе дома №34 по улице Плеханова, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Работы по снос сухого дерева были произведены после обращения к коммунальщикам из управления административно-технического контроля мэрии Липецка.

Напомним, сегодня GOROD48 рассказывал об опасениях липчанина Дмитрия Ильина. Мужчина еще месяц назад обращался в управляющую компанию с требованием спилить сухое дерево, которое могло упасть на прохожих или детей. Коммунальщики на обращение липчанина не отреагировали. Тогда Дмитрий, опасающийся повторения московской трагедии, где дерево убило 3-летнего мальчика, рассказал о ситуации GOROD48.
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#дерево #ЖКХ

Комментарии (1)

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МИРОТВОРЕЦ

25 минут назад
Тогда Дмитрий, опасающийся повторения московской трагедии, где дерево убило 3-летнего мальчика, рассказал о ситуации GOROD48 какой у нас есть рычаг для решения проблем , обалдеть !!! со всеми проблемами можно к вам ? город48
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