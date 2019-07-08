Общество
30 минут назад
Опасное дерево у забора детсада спилили
Мэрия оперативно отреагировала на жалобу липчанина.
Управляющая компания спилила опасное дерево у забора детского сада №1, во дворе дома №34 по улице Плеханова, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Работы по снос сухого дерева были произведены после обращения к коммунальщикам из управления административно-технического контроля мэрии Липецка.
Напомним, сегодня GOROD48 рассказывал об опасениях липчанина Дмитрия Ильина. Мужчина еще месяц назад обращался в управляющую компанию с требованием спилить сухое дерево, которое могло упасть на прохожих или детей. Коммунальщики на обращение липчанина не отреагировали. Тогда Дмитрий, опасающийся повторения московской трагедии, где дерево убило 3-летнего мальчика, рассказал о ситуации GOROD48.
Напомним, сегодня GOROD48 рассказывал об опасениях липчанина Дмитрия Ильина. Мужчина еще месяц назад обращался в управляющую компанию с требованием спилить сухое дерево, которое могло упасть на прохожих или детей. Коммунальщики на обращение липчанина не отреагировали. Тогда Дмитрий, опасающийся повторения московской трагедии, где дерево убило 3-летнего мальчика, рассказал о ситуации GOROD48.
МИРОТВОРЕЦ