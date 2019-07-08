В Липецке зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита

Случай этот привозной, пациент заразился на Алтае, но превышен прошлогодний показатель по другой опасной болезни – клещевому боррелиозу.

Впервые за долгое время в Липецке пациенту был поставлен диагноз «клещевой энцефалит».

Правда, как сообщили в управлении Роспотребнадзор по Липецкой области, случай оказался завозным – пострадавший заразился от укуса клеща не в нашем регионе, а на Алтайском крае (первые симптомы болезни обычно проявляются спустя две недели после укуса). Но теперь липецким медикам придется бороться с опасным заболеванием, способном поразить головной мозг человека.

Случаи переноса клещевого энцефалита членистоногими насекомыми в Липецкой области не зафиксированы ни в прошлом, не в нынешнем годах. Но в нашем регионе уже 10 человек подхватили другую опасную болезнь - клещевой боррелизоз. Это уже больше, чем за весь прошлый год.

Всего на территории Липецкой области клещи в нынешнем сезоне покусали уже около 3 тысяч человек. В связи с прохладной погодой на начало июля их активность несколько снизилась – 152 пострадавших за неделю. Но статистика предыдущих жарких недель была «горячей»: 250 чел, 270 чел. Как мы уже сообщали, есть все шансы, что клещи в этом году побьют все рекорды по количеству пострадавших. Прежний рекорд был установлен в прошлом году – 6 677 человек.

Жителям советуют при укусе клеща поместить насекомое в закрытую банку и передать на исследование в лабораторию, дабы выявить возможный вирус, который может перенести клещ, и предотвратить распространение заболевания у человека. По данным исследований, каждый третий клещ переносит то или иное заболевание. Правда, лабораторное исследование – платное.

Отмечается, что акарицидным обработкам подверглись территории более 1 114 га (при площади Липецкой области в 24 тысячи квадратных километров).

«В 70% случаев присасывание клещей произошло на территориях домовладений и приусадебных участков…, что определяет актуальность проведения противоклещевых мероприятий на территориях домовладений и приусадебных участков силами собственников», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Такие переносимые клещами болезни, как энцефалит и боррелиоз, могут привести к различным последствиям. Полиомиелитическая форма заболевания способна вызвать паралич конечностей, который приковывает человека к инвалидному кресл.

Фото daysoftheyear.com

