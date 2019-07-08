Общество

сегодня, 10:51

Починить трубу в квартире липчанки удалось только после вмешательства суда и приставов

3 1298
#Приставы #ЖКХ #нехорошая квартира
1
Починить трубу в квартире липчанки удалось только после вмешательства суда и приставов

Женщина поставила весь дом на грань коммунальной аварии, но упорно не хотела никого пускать в квартиру.

Для того чтобы отремонтировать трубу холодного водоснабжения в квартире липчанки, прошивающей на улице 8 Марта, потребовалась помощь суда и силовых структур.

Как сообщили в УФССП РФ по Липецкой области, представители управляющей компании никак не могли получить доступ в квартиру женщины, которая наотрез отказывалась открывать дверь незнакомым людям, держащим в руках ящики с инструментами. В итоге дом оказался на грани коммунальной аварии.

«Управляшка» вынуждена была обратиться в Советский районный суд, тот вынес решение, затем дело было передано приставам, которые возбудили исполнительное производство. Но и люди в форме при погонах – приставы и полицейские не произвели впечатления на даму, и она продолжала держать дверь закрытой.

Приставам ничего не оставалось делать, кроме как искать родственников несговорчивой хозяйки квартиры, с помощью которых доступ в помещение все же был получен. Ремонт трубы произведен в полном объеме, и производство окончилось фактическим исполнением. Правда, для упрямой женщины вся эта история не прошла даром: родственники принято решение о направлении её  на  принудительное лечение в медицинское учреждение.

3 1298
#Приставы #ЖКХ #нехорошая квартира
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанка

4 минуты назад
Видимо, трубу проШила и из нее потекло
ответить

?

сегодня, 11:19
а что она прошивала на ул. 8 марта?
ответить

прошивающей на улице 8 марта

сегодня, 11:09
и тут поспешили ))
ответить

Еще в рубрике

Опасное дерево у забора детсада спилили
#дерево #ЖКХ
1
Опасное дерево у забора детсада спилили

29 минут назад

Общество
Вокруг Липецкого педуниверситета строят забор
#педагогический университет
8
Вокруг Липецкого педуниверситета строят забор

34 минуты назад

Общество
Иномарка проехала по «зебре» на красный сигнал
#нарушение ПДД
9
Иномарка проехала по «зебре» на красный сигнал

51 минуту назад

Общество
В Липецке зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита
В Липецке зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита

54 минуты назад

Общество
8,7% липчан находятся за чертой бедности
#доходы #бедность
68
8,7% липчан находятся за чертой бедности

сегодня, 11:01

Общество
В Липецке запретили сделки с долгостроем на «Европейском»
#банкротство #долгострой #СУ-5
5
В Липецке запретили сделки с долгостроем на «Европейском»

сегодня, 10:43

Общество