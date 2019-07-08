Починить трубу в квартире липчанки удалось только после вмешательства суда и приставов

Женщина поставила весь дом на грань коммунальной аварии, но упорно не хотела никого пускать в квартиру.

Для того чтобы отремонтировать трубу холодного водоснабжения в квартире липчанки, прошивающей на улице 8 Марта, потребовалась помощь суда и силовых структур.

Как сообщили в УФССП РФ по Липецкой области, представители управляющей компании никак не могли получить доступ в квартиру женщины, которая наотрез отказывалась открывать дверь незнакомым людям, держащим в руках ящики с инструментами. В итоге дом оказался на грани коммунальной аварии.

«Управляшка» вынуждена была обратиться в Советский районный суд, тот вынес решение, затем дело было передано приставам, которые возбудили исполнительное производство. Но и люди в форме при погонах – приставы и полицейские не произвели впечатления на даму, и она продолжала держать дверь закрытой.

Приставам ничего не оставалось делать, кроме как искать родственников несговорчивой хозяйки квартиры, с помощью которых доступ в помещение все же был получен. Ремонт трубы произведен в полном объеме, и производство окончилось фактическим исполнением. Правда, для упрямой женщины вся эта история не прошла даром: родственники принято решение о направлении её на принудительное лечение в медицинское учреждение.