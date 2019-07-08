В Липецке запретили сделки с долгостроем на «Европейском»

Ограничение стало обеспечительной мерой.

Арбитражный суд Липецкой области запретил региональному управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии совершать регистрационные действия в отношении долгостроя СУ-5. Недостроенный спортивно-развлекательный центр находится на окраине микрорайона «Европейский», в районе пересечения улиц Свиридова и Кривенкова.



Ограничение сделок стало обеспечительной мерой, за которую ходатайствовало региональное управление имущественных и земельных отношений. Представители ведомства указали суду, что договор аренды земельного участка с СУ-5 намерены разорвать, а территорию - вернуть для продолжения строительства. Спор идет за земельный участок в 19 919 квадратных метров. Там стоит всего на 5% готовое здание спортивного центра. Чтобы и долгострой, и сам участок не попали в конкурсную массу, управление земельных отношений ходатайствовало об ограничении сделок с недвижимостью.



Напомним, ранее суд признал банкротом фирму беглого депутата областного Совета Михаила Захарова СУ – 5 Трест «Липецкстрой». В строительной организации на шесть месяцев введено конкурсное производство. За этот срок временному управляющему необходимо разыскать активы строительной компании, оспорить сомнительные сделки и раздать долги кредиторам.



Банкротство СУ – 5 было инициировано налоговой инспекцией в сентябре прошлого года. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований, составляет 2 282 608 рублей 19 копеек. Из анализа финансового состояния должника следует, что платежеспособность строительной компании не может быть восстановлена: ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» имеет неудовлетворительное финансовое состояние.



Напомним, в феврале Левобережным районным судом Липецка по обвинению в особо крупном мошенничестве был заочно арестован бизнесмен и депутат областного Совета Михаил Захаров. После заочного ареста Захаров, который уже несколько месяцев находится за границей, был объявлен в международный розыск. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения.



Как уже сообщал GOROD48, СУ СК России по Липецкой области заочно предъявило обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову в хищении денежных средств в размере 70 млн рублей у застройщика микрорайона «Европейский», фирмы "Эксстроймаш" (его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере). В связи с тем, что Михаил Захаров на следственные действия не явился, его объявили в федеральный розыск.



Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили деньги. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).