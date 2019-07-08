Общество
21 минуту назад
В СК РФ начали проверку доводов петиции мамы впавшего в кому младенца
Сама липчанка считает, что расследованию не дают хода на уровне вице-губернатора Александра Ильина.
Публикация «Мать младенца, впавшего в кому, обратилась с петицией к Татьяне Москальковой», в которой GOROD48 рассказал о беде Юлии Долматовой, ребенку которой сразу же после появления на свет в областном перинатальном центре поставили страшные диагнозы (тяжелая гипоксически-ишемическая энцефалопатия, ишемия подкорковых ядер), вызвала большой резонанс. Читатели GOROD48 просмотрели ее более 42 тысяч раз, оставив к ней более 500 комментариев. Большинство оставивших свои отзывов встали на сторону мамы ребенка, описавшей во всех жутких подробностях рождения ее первенца, меньшинство отстаивает позицию медиков, виня в случившемся роженицу.
- Малышка до сих пор в коме. Ребенок не транспортабелен - его невозможно перевезти в столичную клинику. Более того, девочке нельзя даже поменять положение тела, чтобы сделать МРТ головного мозга. С того времени, как меня выписали из роддома, я переговорила с многими акушерами из других городов России, и они все в один голос говорят о том, что так принимать роды, как это сделали в нашем перинатальном центре, нельзя, - сообщила GOROD48 мама впавшего еще 10 июня в кому младенца.
Юлия Долматова говорит о том, что вместе с петицией «Халатность врачей - убивает!», отправленной ею на имя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, она обратилась с заявлением о преступлении в приемную Следственного комитета РФ (как стало известно GOROD48, в региональном управлении СК РФ уже начата доследственная проверка доводов заявительницы).
«Осталось много открытых вопросов, точнее все вопросы остались без ответов, и это объяснятся очень легко: супруг акушера-гинеколога, который принимал у меня роды является первым заместителем ВРИО губернатора по Липецкой области по вопросам здравоохранения. Он же сначала сказал, что он человек беспринципный и накажет даже супругу, но в итоге он стал уклонятся от своих обещаний и теперь разбирательством нашего вопроса занимаются его подчиненные», - эти строки из петиции Юлии Долматовой мы не стали публиковать в нашей статье, так как первым заместителем Игоря Артамонова является Николай Тагинцев, и его жена - не акушер-гинеколог.
- Я имела ввиду Анастасию Ильину, жену бывшего главного врача областного перинатального центра Александра Ильина, теперь вице-губернатора, - сказала GOROD48 автор петиции на имя Татьяны Москальковой.
Мы попытались связаться с Александром Ильиным, но нам сообщили, что он - в двухнедельном отпуске с сегодняшнего дня.
- Малышка до сих пор в коме. Ребенок не транспортабелен - его невозможно перевезти в столичную клинику. Более того, девочке нельзя даже поменять положение тела, чтобы сделать МРТ головного мозга. С того времени, как меня выписали из роддома, я переговорила с многими акушерами из других городов России, и они все в один голос говорят о том, что так принимать роды, как это сделали в нашем перинатальном центре, нельзя, - сообщила GOROD48 мама впавшего еще 10 июня в кому младенца.
Юлия Долматова говорит о том, что вместе с петицией «Халатность врачей - убивает!», отправленной ею на имя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, она обратилась с заявлением о преступлении в приемную Следственного комитета РФ (как стало известно GOROD48, в региональном управлении СК РФ уже начата доследственная проверка доводов заявительницы).
«Осталось много открытых вопросов, точнее все вопросы остались без ответов, и это объяснятся очень легко: супруг акушера-гинеколога, который принимал у меня роды является первым заместителем ВРИО губернатора по Липецкой области по вопросам здравоохранения. Он же сначала сказал, что он человек беспринципный и накажет даже супругу, но в итоге он стал уклонятся от своих обещаний и теперь разбирательством нашего вопроса занимаются его подчиненные», - эти строки из петиции Юлии Долматовой мы не стали публиковать в нашей статье, так как первым заместителем Игоря Артамонова является Николай Тагинцев, и его жена - не акушер-гинеколог.
- Я имела ввиду Анастасию Ильину, жену бывшего главного врача областного перинатального центра Александра Ильина, теперь вице-губернатора, - сказала GOROD48 автор петиции на имя Татьяны Москальковой.
Мы попытались связаться с Александром Ильиным, но нам сообщили, что он - в двухнедельном отпуске с сегодняшнего дня.
Гудвин