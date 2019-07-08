57 минут назад
«Рок витает в воздухе, играет из всех динамиков и ревёт в моторах этих шикарных железных коней!»
В местечке Куба в Долгоруковском районе Липецкой области состоялся XX юбилейный мотофестиваль. Традиционная встреча собрала тысячи байкеров со всей России.
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Steed - Ты каждый раз поражаешь меня своей выносливостью и желанием служить верой и правдой! XX ЮБИЛЕЙНЫЙ MOTOFEST 2019 #motofest48rus #motoclub #moto #fest #lipetsk #2019 #48rus #slot #черныйобелиск #слот #монголшуудан #13созвездие #калевала #lkvr #littkedeadberta #lorilori #dizgusted #яйцыфаберже #химера #путьсолнца @slot_ru @ksusha_kalevala @blackobeliskmusic @mongolshuudan_official @lori_lori @lkvr.band @hardballs_official @obe_rek @kalevalaband @himera_moscow @jackaction_official @potolokband48 @5minut_band
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