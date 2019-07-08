Общество
сегодня, 09:29
Липчанин опасается падения дерева у детского сада
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Горожанин пытается предотвратить повторение московской трагедии.
В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Дмитрий Ильин. Мужчина обеспокоен ситуацией во дворе дома №34 по улице Плеханова, что рядом с детским садом №1. Липчанин заметил там сухие деревья. Он опасается, что растения могут рухнуть на прохожих и играющих детей.
- Дерево может упасть на детей, которые гуляют в садике. А то, как в Москве, дерево упало на маленького ребенка, и он погиб. Рядом с сухим деревом есть ещё громадное дерево, наклонившиеся в сторону садика, оно хоть и не сухое, но тоже может свалиться. В управляющую компанию звонил примерно месяц назад, но они не реагируют, - сетует Дмитрий.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, в случае бездействия управляющей компании липчане могут пожаловаться в городской департамент ЖКХ или региональное отделение Государственной жилищной инспекции. Вопрос с сухими деревьями у забора детского сада в администрации взяли на контроль.
Напомним, 4 июля в центре Москвы, на детской площадке, на трехлетнего мальчика упало дерево. Трагедия произошла на глазах у его матери. От полученных травм мальчик скончался на месте. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
- Дерево может упасть на детей, которые гуляют в садике. А то, как в Москве, дерево упало на маленького ребенка, и он погиб. Рядом с сухим деревом есть ещё громадное дерево, наклонившиеся в сторону садика, оно хоть и не сухое, но тоже может свалиться. В управляющую компанию звонил примерно месяц назад, но они не реагируют, - сетует Дмитрий.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, в случае бездействия управляющей компании липчане могут пожаловаться в городской департамент ЖКХ или региональное отделение Государственной жилищной инспекции. Вопрос с сухими деревьями у забора детского сада в администрации взяли на контроль.
Напомним, 4 июля в центре Москвы, на детской площадке, на трехлетнего мальчика упало дерево. Трагедия произошла на глазах у его матери. От полученных травм мальчик скончался на месте. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
4 718
Малышева
Чуновник
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Заваркина