Общество

сегодня, 09:29

Липчанин опасается падения дерева у детского сада

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#дерево #ЖКХ #детский сад
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Липчанин опасается падения дерева у детского сада

Горожанин пытается предотвратить повторение московской трагедии.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Дмитрий Ильин. Мужчина обеспокоен ситуацией во дворе дома №34 по улице Плеханова, что рядом с детским садом №1. Липчанин заметил там сухие деревья. Он опасается, что растения могут рухнуть на прохожих и играющих детей.

- Дерево может упасть на детей, которые гуляют в садике. А то, как в Москве, дерево упало на маленького ребенка, и он погиб. Рядом с сухим деревом есть ещё громадное дерево, наклонившиеся в сторону садика, оно хоть и не сухое, но тоже может свалиться. В управляющую компанию звонил примерно месяц назад, но они не реагируют, - сетует Дмитрий.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, в случае бездействия управляющей компании липчане могут пожаловаться в городской департамент ЖКХ или региональное отделение Государственной жилищной инспекции. Вопрос с сухими деревьями у забора детского сада в администрации взяли на контроль.

Напомним, 4 июля в центре Москвы, на детской площадке, на трехлетнего мальчика упало дерево. Трагедия произошла на глазах у его матери. От полученных травм мальчик скончался на месте. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
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#дерево #ЖКХ #детский сад
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Комментарии (4)

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Малышева

46 минут назад
Пипчане не беспокойтесь, это норма. Главное чтобы вы почаще спотыкались о бордюры и гробили свою обувь. здоровья вам, счастья.
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Чуновник

56 минут назад
Дерево сухое, блин! Да не хожу я там!
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гость

58 минут назад
Заваркина, лечись дебил!
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Заваркина

сегодня, 09:42
Собираю комиссию и срочно выезжаю! Будем думать, что с деревом делать. Вызывайте телевидение и остальных журналистов побольше, у меня сегодня новая причёска
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