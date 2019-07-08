Общество
10 минут назад
В Липецке дешевеют квадратные метры
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Но жилье на вторичном рынке продолжает расти в цене.
Эксперты федерального портала недвижимости « Мир квартир» провели исследование динамики цен на квадратные метры и квартиры на вторичном рынке за первое полугодие. В среднем по России квадратный метр квартир прибавил в цене 4,3%, а общая цена квартиры – 3,8%.
Рынок «вторички» в Липецке показал обратную динамику. Город оказался в числе четырех из 69, где стоимость квадратного метра за первое полугодие не выросла, а упала — сразу на 1,6%. При этом «квадраты» на вторичном рынке в Чебоксарах подешевели на 2,8%, в Оренбурге - на 1%, в Кургане - на 0,4%.
Вместе с этим стоимость квартиры на вторичном рынке в Липецке в первом полугодии увеличилась на 0,7% и составила примерно 2 452 201 рубль. При этом стоимость квартиры на вторичном рынке в Белгороде оценивается в 3 394 540 рублей (+3,8%), в Воронеже — 2 854 554 рубля (+4,9%), в Курске — 2 583 031 (+3,8%).
Рынок «вторички» в Липецке показал обратную динамику. Город оказался в числе четырех из 69, где стоимость квадратного метра за первое полугодие не выросла, а упала — сразу на 1,6%. При этом «квадраты» на вторичном рынке в Чебоксарах подешевели на 2,8%, в Оренбурге - на 1%, в Кургане - на 0,4%.
Вместе с этим стоимость квартиры на вторичном рынке в Липецке в первом полугодии увеличилась на 0,7% и составила примерно 2 452 201 рубль. При этом стоимость квартиры на вторичном рынке в Белгороде оценивается в 3 394 540 рублей (+3,8%), в Воронеже — 2 854 554 рубля (+4,9%), в Курске — 2 583 031 (+3,8%).
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