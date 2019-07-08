Происшествия
27 минут назад
Малыша с пожара выпишут из больницы уже завтра
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Его жизнь и здоровье - вне опасности.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в связи с сильным задымлением были эвакуированы жители дома №43 на улице Ленина. В областную детскую больницу с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали ребенка 2019 года рождения.
- Состояние ребенка опасений не вызывает. В данном случае и сотрудники МЧС, и медики просто перестраховались. Уже завтра мы выпишем малыша, - прокомментировал ситуацию. главврач детской областной больницы Сергей Голобурдин.
- Состояние ребенка опасений не вызывает. В данном случае и сотрудники МЧС, и медики просто перестраховались. Уже завтра мы выпишем малыша, - прокомментировал ситуацию. главврач детской областной больницы Сергей Голобурдин.
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