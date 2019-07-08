Происшествия

27 минут назад

Малыша с пожара выпишут из больницы уже завтра

563
#пожар
Малыша с пожара выпишут из больницы уже завтра

Его жизнь и здоровье - вне опасности.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в связи с сильным задымлением были эвакуированы жители дома №43 на улице Ленина. В областную детскую больницу с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали ребенка 2019 года рождения.

- Состояние ребенка опасений не вызывает. В данном случае и сотрудники МЧС, и медики просто перестраховались. Уже завтра мы выпишем малыша, - прокомментировал ситуацию. главврач детской областной больницы Сергей Голобурдин.
563
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области мужчина поджег свою сожительницу
#поджог
2
В Липецкой области мужчина поджег свою сожительницу

44 минуты назад

Происшествия
Ночью эвакуировали одну из двенадцатиэтажек на улице Ленина
#пожар
5
Ночью эвакуировали одну из двенадцатиэтажек на улице Ленина

сегодня, 07:53

Происшествия
«Фольксваген» влетел в кучу кирпичей на улице Студеновской
#авария #ДТП
33
«Фольксваген» влетел в кучу кирпичей на улице Студеновской

вчера, 14:27

Происшествия
«Дети перебегали дорогу, потом один из мальчиков упал»
#авария #ДТП
86
«Дети перебегали дорогу, потом один из мальчиков упал»

вчера, 10:30

Происшествия
Двое липчан задержаны за наркоторговлю
#наркотики
72
Двое липчан задержаны за наркоторговлю

06.07.2019 09:48

Происшествия
В поселке Матырский взрывом разнесло частный дом
#газ #взрыв
36
В поселке Матырский взрывом разнесло частный дом

06.07.2019 07:37

Происшествия