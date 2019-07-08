Малыша с пожара выпишут из больницы уже завтра

Его жизнь и здоровье - вне опасности.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в связи с сильным задымлением были эвакуированы жители дома №43 на улице Ленина. В областную детскую больницу с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали ребенка 2019 года рождения.



- Состояние ребенка опасений не вызывает. В данном случае и сотрудники МЧС, и медики просто перестраховались. Уже завтра мы выпишем малыша, - прокомментировал ситуацию. главврач детской областной больницы Сергей Голобурдин.