Погода в Липецке

23 минуты назад

Небольшие дожди не остудят тепло: в Липецкой области до +25

179
#дождь
Небольшие дожди не остудят тепло: в Липецкой области до +25
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами пройдут умеренные, в отдельных районах небольшие дожди, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 20 до 25 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью от +13 до +15 градусов, днем - от 22 до 24 градусов тепла.  
179
#дождь

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +26
18
В Липецкой области сухо и до +26

вчера, 16:25

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о грозе
#гроза
36
Спасатели предупреждают о грозе

вчера, 15:09

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +23
#дожди
5
В Липецкой области небольшие дожди и до +23

05.07.2019 17:01

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и сильный ветер
#ветер
2
В Липецкой области сухо и сильный ветер

04.07.2019 17:08

Погода в Липецке
В Липецкой области прохладнее обычного на 4 градуса
#похолодание
8
В Липецкой области прохладнее обычного на 4 градуса

03.07.2019 17:01

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают об усилении ветра
#ветер
3
Спасатели предупреждают об усилении ветра

03.07.2019 11:13

Погода в Липецке