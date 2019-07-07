Небольшие дожди не остудят тепло: в Липецкой области до +25

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами пройдут умеренные, в отдельных районах небольшие дожди, возможна гроза.



Ветер юго-западный, 6-11 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 20 до 25 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью от +13 до +15 градусов, днем - от 22 до 24 градусов тепла.

