Происшествия

сегодня, 10:30

«Дети перебегали дорогу, потом один из мальчиков упал»

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#авария #ДТП
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В редакцию GOROD48  прислали запись видеорегистратора, сделанную днем 6 июня на улице Катукова в районе ТРЦ «Ривьера». 

«Когда подъезжали к светофору напротив «Ривьеры», увидели, как дети на красный свет для пешеходов начали перебегать дорогу. Некоторые автомобили в это время уже начали движение. Когда мы немного проехали, то увидели, что один из мальчиков лежит на тротуаре и держит себя за ногу. Мы предположили, что он попал под один из автомобилей. Водитель, который его сбил, уехал. Это отчетливо видно на видео с нашего регистратора. Ребенку отправились на помощь очевидцы.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что никаких сообщений об аварии на улице Катукова с участием ребенка в полицию не поступало.
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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Русский и Шокерфейс

1 минуту назад
"Мы предположили, что он попал под один из автомобилей. Водитель, который его сбил, уехал. Это отчетливо видно на видео с нашего регистратора. Ребенку отправились на помощь очевидцы". Догнать слабо или также пох как тому кто сбил , имитатор справедливости.
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МИРОТВОРЕЦ

25 минут назад
найти гавноеда , наказать ,,,, какая разница , на красный они бежали на зеленый , ты за рулем , будь любезен бди , у тебя в руках повышенная опасность , а дети они и в африке дети !!! найти и наказать псину ... еще и уехал п и д о р
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МИРОТВОРЕЦ

26 минут назад
найти гавноеда , наказать ,,,, какая разница , на красный они бежали на зеленый , ты за рулем , будь любезен бди , у тебя в руках повышенная опасность , а дети они и в африке дети !!! найти и наказать псину ... еще и уехал п и д о р
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Я

31 минуту назад
Где видео с регистратора
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