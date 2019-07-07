«Дети перебегали дорогу, потом один из мальчиков упал»

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В редакцию GOROD48 прислали запись видеорегистратора, сделанную днем 6 июня на улице Катукова в районе ТРЦ «Ривьера».



«Когда подъезжали к светофору напротив «Ривьеры», увидели, как дети на красный свет для пешеходов начали перебегать дорогу. Некоторые автомобили в это время уже начали движение. Когда мы немного проехали, то увидели, что один из мальчиков лежит на тротуаре и держит себя за ногу. Мы предположили, что он попал под один из автомобилей. Водитель, который его сбил, уехал. Это отчетливо видно на видео с нашего регистратора. Ребенку отправились на помощь очевидцы.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что никаких сообщений об аварии на улице Катукова с участием ребенка в полицию не поступало.

