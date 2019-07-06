Погода в Липецке

сегодня, 16:25

В Липецкой области сухо и до +26

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В Липецкой области сухо и до +26
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 21 до 26 градусов тепла.  

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +8 до +10 градусов, днем от 22 до 24 градусов тепла.  
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