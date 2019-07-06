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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Проверку состояния здоровья взрослого населения проведут в течение 2019–2020 гг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения, которая пройдет в 2019 и 2020 годах. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Интерфакс.
Контролировать проведение диспансеризации будут Росздравнадзор, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации.
По итогам диспансеризации для каждого человека определят группу здоровья. Кроме того, людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение и будут наблюдать два раза в год. Чтобы пациент не забыл прийти на контроль, ему будут звонить или писать сотрудники медучреждений.
Контролировать проведение диспансеризации будут Росздравнадзор, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации.
По итогам диспансеризации для каждого человека определят группу здоровья. Кроме того, людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение и будут наблюдать два раза в год. Чтобы пациент не забыл прийти на контроль, ему будут звонить или писать сотрудники медучреждений.