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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

Проверку состояния здоровья взрослого населения проведут в течение 2019–2020 гг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения, которая пройдет в 2019 и 2020 годах. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Интерфакс.

Контролировать проведение диспансеризации будут Росздравнадзор, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации.

По итогам диспансеризации для каждого человека определят группу здоровья. Кроме того, людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение и будут наблюдать два раза в год. Чтобы пациент не забыл прийти на контроль, ему будут звонить или писать сотрудники медучреждений.
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