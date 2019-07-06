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Названы регионы с самым большим числом разводов

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Названы регионы с самым большим числом разводов

Росстат опубликовал данные о разводах россиян с января по апрель 2019 года

Стали известны данные о разводах россиян с января по апрель 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющиеся данные.

Больше всего браков за этот период было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.На втором месте — Республика Карелия (4,6). Далее идут Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона.

Он также объяснил, что «популярность» разводов в северных регионах связана с интенсивной молодёжной миграцией, вызванной большими промышленными проектами.

Всего за первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Это на 53,6 тыс. меньше, чем за такой же период 2018 года.


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